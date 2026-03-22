Látványos különbség: Orbánnál tömeg, a tiszásoknál idegesség
A miniszterelnök országjárásának vasárnapi állomásán, Hódmezővásárhelyen is jelentős tömeg gyűlt össze. Deák Dániel szerint a látványos kiállás Orbán Viktor mellett tovább növeli a feszültséget a helyi ellenzéki szereplők körében.
2026. március 22., vasárnap 18:03
Orbán Viktor hódmezővásárhelyi látogatását is erős érdeklődés és lelkes fogadtatás kísérte, folytatva az országjárás eddigi trendjét - írja az Origo.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott, hogy a tömeg nagysága nem meglepő, hiszen minden eddigi helyszínen hasonló mobilizáció volt tapasztalható.

„Rengetegen várnak rá”

Az elemző szerint a hódmezővásárhelyi esemény különösen érzékenyen érintheti a helyi politikai szereplőket. 

 

Márki-Zay és a helyi tiszások feszültek: Orbán Viktorra Hódmezővásárhelyen is rengetegen várnak!”

 – írta, utalva arra, hogy a kormánypártok támogatottsága látványosan megjelenik az utcákon is. Deák Dániel úgy látja, hogy miközben a kormánypártok mozgósítása erősödik, addig a Tisza Párt és Magyar Péter körüli érdeklődés csökkenő tendenciát mutat. 

Szerinte

 ez a különbség egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a kampány hajrájában, és a választási erőviszonyok alakulására is hatással lehet.


Nyitókép: Miniszterelnöki Kabinetiroda

 

