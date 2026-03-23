Külföldi titkosszolgálati akció indult Szijjártó Péter ellen, egy magyar újságíró is érintett

A szerkesztőséghez eljutott levélből és a csatolmányként elküldött hangfelvételből kiderül, hogy a külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit – írja a Mandiner.

A lap rámutat: Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. A Mandiner birtokába jutott felvételen Panyi Szabolcs bizalmasan beszélget egy hölggyel, akinek elmondja, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós ország állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter külügyminiszter és a beszélgetőtársa telefonszámát is, így a külföldi szolgálatnak lehetősége nyílik megfigyelni a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A beszélgetőtárs rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

A párbeszédből az is kiderül, hogy a meg nem nevezett külföldi állami szerv megfigyelte Szijjártó Péter telefonbeszélgetéseit, tudott arról, hogy a magyar külügyminisztert ki hívja és ő kit hív. Ahogy Panyi fogalmaz, „ez úgy működik, hogy figyelnek egy számot, és nekik az van meg, hogy az a szám kivel beszélt, és azt látják, hogy ki hívja azt a számot vagy az a szám kit hív”.