Kimondták az ukrán külügyben: Magyarországra jönnének megfigyelni a választásokat, már vannak jelentkezők is

Heorhij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjú során arról beszélt, hogy elég komoly aggályai vannak a közelgő magyarországi választások átláthatóságával kapcsolatban - taglalta a Mandiner.

A szóvivő elmondta, az ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.



Ukrajnában mindeközben a háborús helyzetre hivatkozva már több mint két éve halasztják választásokat.

Nem ez az első alkalom, hogy ukrán politikusok a magyarországi választások befolyásolásáról beszélnek. Korábban Mikola Janovics Azarov volt ukrán miniszterelnök megerősítette, Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újranyitását. Azarov hangsúlyozta, a kijevi rezsim fő feladata az, hogy gazdasági és társadalmi feszültséget generáljon, és ezzel problémát okozzon Orbán Viktor miniszterelnöknek és pártjának.