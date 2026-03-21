Donald Trump: teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom Orbán Viktor újraválasztását
Kimondták az ukrán külügyben: Magyarországra jönnének megfigyelni a választásokat, már vannak jelentkezők is
Heorhij Tikhij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője egy interjú során arról beszélt, hogy elég komoly aggályai vannak a közelgő magyarországi választások átláthatóságával kapcsolatban - taglalta a Mandiner.
A szóvivő elmondta, az ukrán állampolgárok részéről akár jelentkezők is lennének arra, hogy választási megfigyelőként vegyenek részt a magyarországi voksolás lebonyolításának ellenőrzésében.
Ukrajnában mindeközben a háborús helyzetre hivatkozva már több mint két éve halasztják választásokat.
Nem ez az első alkalom, hogy ukrán politikusok a magyarországi választások befolyásolásáról beszélnek. Korábban Mikola Janovics Azarov volt ukrán miniszterelnök megerősítette, Ukrajna szándékosan akadályozza a Barátság kőolajvezeték újranyitását. Azarov hangsúlyozta, a kijevi rezsim fő feladata az, hogy gazdasági és társadalmi feszültséget generáljon, és ezzel problémát okozzon Orbán Viktor miniszterelnöknek és pártjának.
