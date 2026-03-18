2026. március 18. szerda, Ede, Sándor
Baloldali elemző: a Fidesz kampánya lendületet vett, míg a Tisza kifulladóban

Az Ukrajna-tematikával Orbán Viktor át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól, a Fidesznek ugyanis vannak válaszai a világ kihívásaira, amelyekről azonban Magyar Péter nem mert beszélni, mert akkor az őt támogatókról is beszélni kellene. A kampány fordulatot vett, a Fidesz lendületet kapott az elmúlt napok tömegrendezvényeitől – hangzott el az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.
2026. március 18., szerda 13:36
Úgy tűnik, Magyar Péter és a Tisza kezéből végleg kicsúszott a kezdeményezés. Az Ukrajna-tematikával a Fidesz-kampány lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól – jelentette ki Nagy Attila Tibor politikai elemző kedden az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában. A műsor első felében Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője arról beszélt, hogy a magyar kormány bizalmatlan az ukrán vezetéssel szemben, ezért a miniszterelnök jól döntött, hogy csak az olajszállítás újraindulását követően hajlandó tárgyalni az Ukrajnának nyújtandó kilencvenmilliárd eurós hitel átengedéséről.

Orbán Viktor és a Fidesz átvette a kampány irányítását, a nemzeti oldal határozza meg a témákat a választásokig
Fotó:  MTI

A kampány fő témája immár Ukrajna

A szakértő kifejtette, az Európai Bizottság politikai taktikázással próbálja elérni, hogy az uniós csúcstalálkozón Orbán Viktor ne vétózza meg a kilencvenmilliárd eurós hitelt, amit Ukrajnának akarnak nyújtani. A magyar miniszterelnök azonnal reagált erre, és azt mondta, hogy nem sétál bele a csapdába – közölte Pócza István, aki hozzátette: ezért mondja azt a miniszterelnök, hogy 

először bizonyítsanak az ukránok, érkezzen az olaj, és utána fog majd lépéseket tenni a magyar kormány.

Az elemző emlékeztetett rá, Volodimir Zelenszkij elnök egyszer már elmondta, nem akarja helyreállítani a Barátság vezetéket. Bár az Európai Bizottság azt kommunikálja, hogy a tagállamok olajellátása, energiaellátása az elsődleges, a szlovák sajtóban kiszivárgott hírek szerint a jelenlegi helyzet tökéletes számukra. Ezzel úgy ítélik meg, hogy gyengíteni tudják a magyar kormányt – tette hozzá. Pócza István szerint 

  • a bizottság és Ukrajna összejátszik a kommunikációban, 
  • a magyar választókat próbálják kifárasztani, 
  • erősítik a bizonytalanság érzetét,
  • és annak lehetőségét, hogy hosszú ideig fennmaradnak a magas üzemanyagárak. 

A magyar kormányfő reakciója azonban erre az, hogy csak ő tud szembeszállni ezzel a politikai zsarolással. A szakértő rámutatott, a kilencvenmilliárd eurós hitelről szóló döntés azért sürgős Ukrajnának és Brüsszelek, mert Kijev kifogy a pénzből. Brüsszel és Zelenszkij elnök azt várja a Tisza Párttól, hogy hozzájárul Ukrajna finanszírozásához, katonai támogatásához és megtörténik az orosz energiáról való leválás.

Minden idők legnagyobb Békemenete hatalmas lendületet adott a Fidesz kampányának
Fotó: Illyés Tibor/MTI

Remekül hajrázik a kampányban a Fidesz

A műsor második felében Nagy Attila Tibor politikai elemző arról beszélt, hogy az Ukrajna-tematikával a Fidesz kampánya lendületet vett, át tudta venni a témameghatározást a Tisza Párttól, „ám kérdés, hogy ez az állami közszolgáltatásokkal elégedetlen szavazókat meggyőzi-e”. A Fidesz most, a hajrában pörgeti fel a kampányt, „vajon nem lőtte el túl korán a puskaporát Magyar Péter?” – tette fel a kérdést.

Hozzátette, korábban a kórházak állapotával vagy a Szőlő utca ügyével Magyar Péter tudott témákat meghatározni, de ő azokban a témákban, ahol a kormány otthonosan mozog – geopolitikai helyzet, kül- és energiapolitika – inkább nem nyilvánul meg; 

főként az emberek mindennapi életét érintő és irritáló témákat hozza fel beszédeiben.

Nagy Attila Tibor elismerte, hogy miközben az uniós vezetők 2027 végéig, addig a Tisza csak 2035-ig akar leválni az orosz energiáról, „itt van némi ellentét a két narratíva között” – jegyezte meg. Hozzátette, a Tisza külpolitikai ismeretei „még fejlesztésre szorulnak”, Orbán Anita „még gyengécske”.

Pindroch Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint a Békemenet óriási lendületet adott a Fidesz kampányának, Orbán Viktor mellett Lázár János is járja az országot, míg a Tisza kampánya csak egy szereplőre épít. Az elmúlt napok fideszes tömegrendezvényei alapján kijelenthető, hogy

Orbán Viktor tömegeket tud megmozgatni, és „nincs kiábrándultság a jobboldalon”

– közölte a vezető elemző.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

