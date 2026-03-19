Hidvéghi: a kormány április 8-ig meghosszabbítja a nemzeti petíció határidejét

Hidvéghi Balázs azt írta, hogy a petíció meghirdetése óta Ukrajna minden korábbinál durvább nyomásgyakorlást fejt ki hazánk ellen: politikai zsarolásból elzárták a Barátság kőolajvezetéket, ukrán aranykonvojokat utaztatnak át Magyarországon és életveszélyesen megfenyegették Orbán Viktor miniszterelnököt.

De bárhogy fenyegetnek, bárhogy erőszakoskodnak, mi ki akarunk maradni a háborújukból. És nem akarjuk a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába. Most nem maradhatunk csendben! Most ki kell állnunk magunkért!

A bejegyezés alatt közzétett videójában szólt arról is, hogy a határidő meghosszabbításával időt adnak mindenkinek, hogy hallassa a hangját, mert azt akarják, hogy a magyarok válasza a lehető legerősebben szóljon Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy aki még nem tette meg, szánjon egy percet a nemzeti petícióra.