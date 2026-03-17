Gulyás Gergely: A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok

A drogliberalizációra irányuló javaslat elfogadhatatlan, mert aki jogszerűvé akarja tenni a drogfogyasztást, az a fiatal nemzedék életét kockáztatja – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mondjunk nemet a drogok legalizálására. A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok

– jelentette ki Gulyás Gergely.



Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője a Partizán műsorában kifejtette: pártja támogatná a marihuána háztáji termesztésének legalizálását, különösen a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.