Gulyás Gergely: A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok
A drogliberalizációra irányuló javaslat elfogadhatatlan, mert aki jogszerűvé akarja tenni a drogfogyasztást, az a fiatal nemzedék életét kockáztatja – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Mondjunk nemet a drogok legalizálására. A magyar jövőt nem alakíthatják drogosok
– jelentette ki Gulyás Gergely.
Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) listavezetője a Partizán műsorában kifejtette: pártja támogatná a marihuána háztáji termesztésének legalizálását, különösen a hátrányos helyzetű vidéki térségekben.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán
Tarr Zoltán megerősítette: a Tisza rákényszerítené a Molt, hogy váljon le az orosz olajról