Felmérés: Zelenszkij személyét és fenyegetését is elutasítják a magyarok

Ismert, hogy az ukrán elnök a magyar kormányfő címének az ukrán hadsereg számára való átadásával fenyegetőzött múlt héten. A Nézőpont Intézetnek az MTVA-val együttműködésben készített március eleji közvélemény-kutatásából kiderül, hogy az európai civilizációtól idegen kirohanást a magyarok túlnyomó többsége (79 százaléka) elutasítja. Az kevésbé meglepő, hogy a Fidesz szavazótáborának 97 százaléka rossz véleménnyel van Zelenszkij szavairól, de még a Tisza-szavazók 63 százaléka is ellenezte azt. Igaz, a legnagyobb ellenzéki párt támogatóinak 37 százaléka vagy egyetértett vagy nem tudott állást foglalni a kijelentéssel kapcsolatban.

A felmérés szerint a példátlan kirohanás érezhető Volodimir Zelenszkij elnök magyarországi népszerűségén is. A választókorú magyarok 64 (a Fidesz-szavazók 91) százalékának inkább negatív képe van az ukrán elnökről és csak 22 százalékának pozitív. A Tisza Párt szavazói azonban megosztottak a kérdésben: közel felük (47 százalék) szimpatizál Ukrajna elnökével, harmaduk (34 százalék) azonban nem.

A felmérés szerint ehhez hasonló a megoszlása a Zelenszkij által vezetett ország EU-csatlakozásának is. Hiába az európai nyomásgyakorlás és az ukrán követelőzés a gyors és példa nélküli ukrán EU-csatlakozás ügyében, tízből hét magyar (69 százalék) erről hallani sem akar, s csak ötödük (20 százalék) nyitott a felvételre. Mindez 2025 áprilisa óta romló trendre utal. Akkor a magyarok 62 százaléka ellenezte és még 29 százaléka támogatta Ukrajna felvételét az unióba.