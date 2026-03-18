Dömötör Csaba: jöhet a „Facebook-blokád”, az EU aktiválta a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt

Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is, az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt − közölte Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Brüsszelben szerdán.

Politikai cenzúra

Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében. A rendszer, melynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság, papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, de az amerikai törvényhozás jelentése szerint

az Európai Bizottság a valóságban politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebooktól és a Youtube-tól is.

Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak mondottakat. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést kaphatnak, tehát pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál − hívta fel a figyelmet.