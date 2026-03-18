Dömötör Csaba: jöhet a „Facebook-blokád”, az EU aktiválta a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt
Az olajblokád után jöhet a „Facebook-blokád” is, az Európai Bizottság ugyanis aktiválta azt a rendszert, amellyel korlátozni tudja a közösségi média tartalmait a magyar választás előtt − közölte Dömötör Csaba, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője Brüsszelben szerdán.
Politikai cenzúra
Dömötör Csaba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, az úgynevezett Gyorsreagálású Rendszer (RRS) európai bizottsági bevezetése egyértelmű beavatkozást jelent a magyar választásokba, mindezt Magyar Péter érdekében. A rendszer, melynek élesítését két napja jelentette be az Európai Bizottság, papíron a gyűlöletbeszéd és a külső beavatkozások elleni védelmet szolgálja, de az amerikai törvényhozás jelentése szerint
az Európai Bizottság a valóságban politikai cenzúrát követelt a nagy közösségimédia-cégektől, így a Facebooktól és a Youtube-tól is.
Az eljárás jogi alapját a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály adja. Ebben egyértelműen szerepel, hogy az uniós bizottság által elindított gyorsreagálású egység előresorolhat hitelesnek mondott tartalmakat, és gyorsan korlátozhatja a károsnak mondottakat. A nagy közösségimédia-cégeknek 2025-től már nem önkéntesen, hanem kötelezően kell részt venniük ebben a rendszerben. Amennyiben nem fogadják el a gyorsreagálású egység javaslatait és követeléseit, az éves forgalmuk akár 6 százalékának megfelelő pénzbüntetést kaphatnak, tehát pénzügyi értelemben pisztoly van a halántékuknál − hívta fel a figyelmet.
Elmondta: az Európai Bizottság a tartalomkorlátozás feladatát kiszervezi civilnek mondott külső szereplőknek.
A gyorsreagálású egység munkájában részt vesz többek között az a Globsec, amelyhez a tiszás Orbán Anita és Bajnai Gordon köthető. Tagja a Digitális Média Megfigyelő Központ, amelynek magyar közreműködői a 444-et jelentő Magyar Jeti, a jelentős külföldi bekötöttséggel rendelkező Political Capital, a Mérték Médiaelemző Műhely, az Amnesty,
tehát olyan Tisza-környéki intézetek és médiumok, amelyek egyértelműen és kizárólagosan a liberális oldalhoz köthetők. Sokatmondó, hogy a magyar szervezeti egységben a francia hírügynökség is jelen van − jegyezte meg.
Mindez azt jelenti, hogy olyan baloldali csoportok korlátozhatják a közösségimédia-tartalmakat a következő hetekben, amelyek szerint az a baj, hogy a bevándorlók továbbmennek Magyarországról, akik egyetlen kérdés feltétele nélkül némán hallgatták végig Magyar Péter hazugságait, és ami a legfontosabb: amelyek két háború árnyékában is azt állítják a magyaroknak, hogy a háborúval foglalkozni nem más, mint riogatás
− fogalmazott. Szavai szerint az eljárás arra is választ ad, hogy miért indították el az orosz kémekről és beavatkozásról szóló álhírkampányt. Orosz beavatkozásra hivatkoznak, de közben a brüsszeli beavatkozást valósítják meg az Európai Bizottság pénzéből. A tartalomkorlátozást végrehajtó magyar konzorcium az elmúlt években több mint egymilliárd forintnak megfelelő eurót kapott Brüsszelből - közölte.
Aki kételkedne a helyzet súlyosságában, nézze meg az amerikai törvényhozás jelentését arról, hogyan gyakorolt nyomást az Európai Bizottság a digitális cégekre közel száz találkozón
– fogalmazott Dömötör Csaba, majd figyelembe ajánlotta Mark Zuckerberg Facebook-vezér videóját arról, hogy a tényellenőrök politikai cenzorként működtek Amerikában. Amerikában leépítették ezt a rendszert, de az Európai Bizottság kiterjeszti azt. Most arra használja, hogy Magyar Péter érdekében Facebook-blokádot vezessen be Magyarországon – hívta fel a figyelmet. Minden eszközt bevetnek, hogy egy simulékonyabb kormányt segítsenek hatalomra Magyarországon, amely nem áll útjában a háborús terveknek – mutatott rá.
De van egy rossz hírünk számukra: erről a magyarok fognak dönteni április 12-én. A csendes békepárti többség akkor adja majd meg a választ"
– tette hozzá nyilatkozatában a Fidesz politikusa.
(MTI)
Nyitókép: Dömötör Csaba Facebook-oldala
