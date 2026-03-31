Deák Dániel: Pánik a Tiszában, kiderültek a Medián jó adatai
„Pánik van a Tiszában, hogy kiszivárgott és nyilvánosságra hoztam az egyéni körzetekre vonatkozó belső előrejelzéseiket. A teljes tiszás hálózatot mozgósítaniuk kellett” – írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője friss posztjában néhány órával azt követően, hogy közzétette: a Medián valós mérései szerint a Fidesz jelentős előnyben várja a választást. Deák Dániel szerint onnan lehet tudni, mekkora a baj Magyar Péteréknél, hogy rábírták-e már a posztolásra az ismert baloldali elemzőt, Török Gábort.
Deák Dániel nem először leplezi le a Medián ügyeskedéseit
A XXI. Század vezető elemzője posztjában megjegyzi, most nagy a pánik, tehát mozgósították Török Gábort is. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Deák Dániel leleplezte kedden a Tisza Párt szerdára tervezett akcióját, amelynek keretében a Medián ismét hamisított számokat készült publikálni, ezúttal az egyéni körzeti becslésekről. Az elemző azonban kiderítette, hogy a valódi számok szerint a Medián
- 58 körzetben biztos Fidesz-győzelemmel számol,
- és csupán 36 körzetet jósol a Tiszának.
Deák Dániel miután leleplezte az akciót, a tiszások pánikba estek. Az informátorától megtudta, hogy a Tisza kampányfőnöke, Tóth Péter „tiszta ideg”, nem tudja, miként kerülhettek ki a valódi számok.
Itt szeretném jelezni neki, hogy pont ezekről a számokról szokott beszélni a belső fórumaikon – ezt többen is megerősítették nekem. Pontosan tudom, hogy maga Magyar Péter is ezekre az eredményekre készül. De természetesen megértem, hogy mennyire kínos neki, hogy ez most kikerült...
– írta Deák Dániel, aki azt is tudatta: informátora szerint a tiszások most azt fontolgatják, hogy más intézet neve alatt hozzák ki a hamisított egyéni körzeti előrejelzést szerdán.
