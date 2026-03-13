Kitört a balhé egy Tisza-szigetben: „óellenzéki erők” vették át az irányítást
Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy a Tisza csak adományokból kampányol és tartja fenn magát
Szinte senki sem hitte el Magyar Péteréknek, amikor azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza Párt kampányát. Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyháziügyi vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, mindig azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányra, aztán mindig mégiscsak lett mindenre, amire kellett. Azt tudja, hogy a mikroadományok mellett voltak nagyobb, egyszeri adományozók is.
Csercsa Balázs szerint a Tisza kampánycélra használja a romákat
Szavai szerint Magyar Péter céljaihoz és az Európai Unióhoz való igazodáshoz szükséges Ukrajna támogatása is. Csercsa Balázs az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kijelentette: a Tisza Párt "kirakatba tesz" bizonyos romákat, de ezt csak azért teszi, hogy szavazatokat szerezzen. Azt tapasztalta, hogy a kijelentések nem fedik a Tisza Párt vezetőinek valódi véleményét, ezeket csak kampánycéllal mondják - tette hozzá.
Szavai szerint a valós hozzáállásról sokat elmond az, hogy az oktatáspolitikával kapcsolatban az esélyegyenlőséget nem tekintik fontos ügynek, arra nincsen programterv. A nyáron egy konferencián megkérdezte Szűcs Dórát "az oktatási kabinet vezetőjét", hogy van-e programterv az esélyegyenlőségre. Azt a választ kapta, hogy "az esélyegyenlőség nem oktatási kérdés" – idézte fel Csercsa Balázs, aki azt vetette fel: akkor mi? Megjegyezte, szerinte az esélyegyenlőség nem csak oktatási kérdés, de leginkább az. Csercsa Balázs elmondta azt is, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy beszélgetés során a kérdésére válaszolva arról beszélt:
- a romákkal nem érdemes foglalkozni,
- mert a romáknak úgyis megvannak a vajdáik,
- akiket le lehet fizetni,
- a romák arra szavaznak, akire a vajda mondja nekik.
Ez homlokegyenest ellentmond annak, ami egyébként a Tisza Párt a hivatalos álláspontja lenne
– fogalmazott a kiugrott tiszás, aki szerint a romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot. Meglátták, hogy a Tisza Párt őket felhasználja a kampányban, szükség van a szavazatukra, de nem teljesíti majd az ígéreteket, amiket nekik tesz - tette hozzá.
Magyar Péter szavai teljesen mást mutatnak, mint a tettei
Szerinte amikor Magyar Péter "nyíltan az állítja magáról, hogy ő the man, a férfi vagy az ember", akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen Magyar Péter szerint az ember: fehér, kékszemű, szőkehajú, fitt valaki és vajon, ha valaki nem ilyen, mondjuk barna a bőre, akkor az már nem is ember. Megdöbbentőnek és érdekesnek nevezte, hogy egy "ilyen turbulens időszakban" Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a filmjéről beszél. Arról kesereg:
"milyen kevesen nézik meg a róla szóló filmet"
– mondta a volt egyházügyi vezető.
Csercsa Balázs kijelentette: Magyar Péterrel kapcsolatban is az a véleménye, hogy nem azt kell nézni, amit ő mond magáról, hanem amit tesz, mert az utóbbiak egészen másról tanúskodnak, mint a szavai.
Nyitókép: Csercsa Balázs Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Olyan látványos karlendítést láthatunk Magyar Péter sajtófőnökétől, hogy azt még a régi Jobbik is megirigyelné – mutatjuk!
Kocsis: Magyar Péter hazudott - mégiscsak durva adóemelésre készülhet a Tisza
Menczer: Védjük meg Magyarországot! A hazádnak szüksége van rád
Erre nincsenek szavak: így röhög Ruszin-Szendi Romulusz az olajblokádon - VIDEÓ
Szijjártó Péter: a balti országokkal ellentétben Magyarország ellenáll az ukrán elnök zsarolásának
Menczer: Bele akarnak tolni bennünket a háborúba
A tiszások azt akarják, hogy a magyarok is 1000 forintot fizessenek a benzinért
Agresszív és fenyegető: Ruszin-Szendi majdnem lefejelte a Mandiner riporterét - Videó
Itt a legújabb közvélemény-kutatás eredménye: ötpontos előnye van a Fidesznek
Szijjártó Péter: az amerikaiak léptek, de Brüsszel továbbra is úgy táncol, ahogy Zelenszkij fütyül
Sok pénzt hagy a magyar családoknál a védett ár