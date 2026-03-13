Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy a Tisza csak adományokból kampányol és tartja fenn magát

A Tisza Párt finanszírozásáról mindig azt lehetett hallani, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányra, aztán mindig mégiscsak lett mindenre, amire kellett. Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyháziügyi vezetője szerint viszont nem életszerű, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza Párt kampányát.
2026. március 13., péntek 13:27
Szinte senki sem hitte el Magyar Péteréknek, amikor azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza Párt kampányát. Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyháziügyi vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, mindig azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányra, aztán mindig mégiscsak lett mindenre, amire kellett. Azt tudja, hogy a mikroadományok mellett voltak nagyobb, egyszeri adományozók is.

Fotó: Csercsa Balázs Facebook-oldala

Csercsa Balázs szerint a Tisza kampánycélra használja a romákat

Szavai szerint Magyar Péter céljaihoz és az Európai Unióhoz való igazodáshoz szükséges Ukrajna támogatása is. Csercsa Balázs az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kijelentette: a Tisza Párt "kirakatba tesz" bizonyos romákat, de ezt csak azért teszi, hogy szavazatokat szerezzen. Azt tapasztalta, hogy a kijelentések nem fedik a Tisza Párt vezetőinek valódi véleményét, ezeket csak kampánycéllal mondják - tette hozzá.

Szavai szerint a valós hozzáállásról sokat elmond az, hogy az oktatáspolitikával kapcsolatban az esélyegyenlőséget nem tekintik fontos ügynek, arra nincsen programterv. A nyáron egy konferencián megkérdezte Szűcs Dórát "az oktatási kabinet vezetőjét", hogy van-e programterv az esélyegyenlőségre. Azt a választ kapta, hogy "az esélyegyenlőség nem oktatási kérdés" – idézte fel Csercsa Balázs, aki azt vetette fel: akkor mi? Megjegyezte, szerinte az esélyegyenlőség nem csak oktatási kérdés, de leginkább az. Csercsa Balázs elmondta azt is, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy beszélgetés során a kérdésére válaszolva arról beszélt: 

  • a romákkal nem érdemes foglalkozni, 
  • mert a romáknak úgyis megvannak a vajdáik, 
  • akiket le lehet fizetni, 
  • a romák arra szavaznak, akire a vajda mondja nekik.

Ez homlokegyenest ellentmond annak, ami egyébként a Tisza Párt a hivatalos álláspontja lenne

– fogalmazott a kiugrott tiszás, aki szerint a romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot. Meglátták, hogy a Tisza Párt őket felhasználja a kampányban, szükség van a szavazatukra, de nem teljesíti majd az ígéreteket, amiket nekik tesz - tette hozzá.

Magyar Péter szavai teljesen mást mutatnak, mint a tettei

Szerinte amikor Magyar Péter "nyíltan az állítja magáról, hogy ő the man, a férfi vagy az ember", akkor felmerül a kérdés, hogy akkor milyen Magyar Péter szerint az ember: fehér, kékszemű, szőkehajú, fitt valaki és vajon, ha valaki nem ilyen, mondjuk barna a bőre, akkor az már nem is ember. Megdöbbentőnek és érdekesnek nevezte, hogy egy "ilyen turbulens időszakban" Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a filmjéről beszél. Arról kesereg:

"milyen kevesen nézik meg a róla szóló filmet" 

– mondta a volt egyházügyi vezető.

Csercsa Balázs kijelentette: Magyar Péterrel kapcsolatban is az a véleménye, hogy nem azt kell nézni, amit ő mond magáról, hanem amit tesz, mert az utóbbiak egészen másról tanúskodnak, mint a szavai.

Nyitókép: Csercsa Balázs Facebook-oldala

