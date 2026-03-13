Csercsa Balázs: nem életszerű, hogy a Tisza csak adományokból kampányol és tartja fenn magát

Szinte senki sem hitte el Magyar Péteréknek, amikor azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogy pusztán a mikroadományokból lehet finanszírozni a Tisza Párt kampányát. Csercsa Balázs, a Tisza Párt korábbi egyháziügyi vezetője a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, mindig azt hallották, hogy kevés pénz áll rendelkezésre a kampányra, aztán mindig mégiscsak lett mindenre, amire kellett. Azt tudja, hogy a mikroadományok mellett voltak nagyobb, egyszeri adományozók is.

Csercsa Balázs újabb titkokat árult el Magyar Péterről és a Tisza Pártról

Csercsa Balázs szerint a Tisza kampánycélra használja a romákat

Szavai szerint Magyar Péter céljaihoz és az Európai Unióhoz való igazodáshoz szükséges Ukrajna támogatása is. Csercsa Balázs az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában kijelentette: a Tisza Párt "kirakatba tesz" bizonyos romákat, de ezt csak azért teszi, hogy szavazatokat szerezzen. Azt tapasztalta, hogy a kijelentések nem fedik a Tisza Párt vezetőinek valódi véleményét, ezeket csak kampánycéllal mondják - tette hozzá.

Szavai szerint a valós hozzáállásról sokat elmond az, hogy az oktatáspolitikával kapcsolatban az esélyegyenlőséget nem tekintik fontos ügynek, arra nincsen programterv. A nyáron egy konferencián megkérdezte Szűcs Dórát "az oktatási kabinet vezetőjét", hogy van-e programterv az esélyegyenlőségre. Azt a választ kapta, hogy "az esélyegyenlőség nem oktatási kérdés" – idézte fel Csercsa Balázs, aki azt vetette fel: akkor mi? Megjegyezte, szerinte az esélyegyenlőség nem csak oktatási kérdés, de leginkább az. Csercsa Balázs elmondta azt is, Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke egy beszélgetés során a kérdésére válaszolva arról beszélt: