2026. március 17. kedd, Gertrúd, Patrik
11°C Budapest
tisza párt
csercsa balázs
Tárkányi Zsolt
antiszemitizmus

Az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt a tiszás szóvivő karlendítős fotója után

Az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt a tiszás szóvivő karlendítős fotója után
Az Európai Zsidó Kongresszus méltatta Magyarország zéró toleranciáját az antiszemitizmussal szemben, ugyanakkor hangsúlyozta: minden politikai szereplőnek egyértelműen el kell határolódnia az ilyen megnyilvánulásoktól.
2026. március 17., kedd 13:28
Vágólapra másolva!

Miközben Európa-szerte hatalmas mennyiségű antiszemita támadással nézünk szembe, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából az Európai Zsidó Kongresszus elismeri Magyarország rendíthetetlen elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formájával szemben felmutatott zéró tolerancia iránt – írta az Európai Zsidó Kongresszus X-posztjában.

Leszögezték: Magyarország következetesen fenntartotta ezt az elvet, és elengedhetetlen, hogy ez az álláspont továbbra is szilárdan beágyazódott és érvényesüljön a közpolitika minden területén.

Az EJC elvárja, hogy minden magyar politikai szereplő világosan és egyértelműen határolódjon el az antiszemita megnyilvánulásoktól és cselekedetektől, és ítélje el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását

– szögezte le az Európai Zsidó Kongresszus.


Mint ismeretes, nemrég nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje látható karlendítés közben egy futballultrák által szervezett vonuláson.  Az esettel kapcsolatban megszólalt Csercsa Balázs is, a Tisza Párt egyházpolitikai munkacsoportjának korábbi vezetője: „A náci karlendítés, bármilyen kontextusban történik, elfogadhatatlan. Minden körülményben érthető módon a karlendítés alkalmas arra, hogy a köznyugalmat megzavarja, és félelmet keltsen. Különösen elfogadhatatlan a karlendítés a történelem ismeretében akkor, ha valaki magyar hazafinak nevezi magát, és ne adj’ Isten, a köz szolgálatára jelentkezik. És épp ezt teszi Tárkányi Zsolt, akiről karlendítős fotó került elő a múltból”.

Nyitókép: Hetek

 

