Aggodalomra adhat okot Kijevben a magyar ellenzéki erők helyzete – erről beszélt egy ukrán tudósítás a magyarországi március 15-i események kapcsán. Valeria Pasko beszámolója szerint a két nagy politikai rendezvény közül a Békemenet nemcsak nagyobb létszámú volt, hanem földrajzi összetétele is eltérő képet mutatott.

Nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen, és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A magyar turisztikai ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek Orbán pártjának rendezvényén és 150 ezret a Tisza Párt nagygyűlésén

– sajnálkozott az ukrán riporter. Valeria Pashko arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki rendezvényen több európai uniós zászló is látható volt, emellett kiemelte: míg a kormánypárti megmozdulásra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, addig a Tisza Párt eseményén inkább fővárosi jelenlét volt megfigyelhető.