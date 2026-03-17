Aggódnak Kijevben, hogy nem áll jól a Tisza szénája

A március 15-i budapesti rendezvények kapcsán Valeria Pashko ukrán riporter a Tisza Párt rendezvényén arról beszélt: a Békemenet mérete és összetétele alapján úgy tűnik, Orbán Viktor politikai közössége erősebb támogatottságot mutat, mint a Tisza Párt.
2026. március 17., kedd 11:35
Frissítve: 2026. március 17., kedd 12:01
Aggodalomra adhat okot Kijevben a magyar ellenzéki erők helyzete – erről beszélt egy ukrán tudósítás a magyarországi március 15-i események kapcsán. Valeria Pasko beszámolója szerint a két nagy politikai rendezvény közül a Békemenet nemcsak nagyobb létszámú volt, hanem földrajzi összetétele is eltérő képet mutatott.

Nemrégiben információ jelent meg arról, hogy hány ember vett részt a másik nagygyűlésen, és úgy tűnik, hogy Orbán pártja fog nyerni. A magyar turisztikai ügynökség arról számolt be, hogy 180 ezer mobiltelefont rögzítettek Orbán pártjának rendezvényén és 150 ezret a Tisza Párt nagygyűlésén

– sajnálkozott az ukrán riporter. Valeria Pashko arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki rendezvényen több európai uniós zászló is látható volt, emellett kiemelte: míg a kormánypárti megmozdulásra az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, addig a Tisza Párt eseményén inkább fővárosi jelenlét volt megfigyelhető.

Az ellenzéki nagygyűlésen volt néhány európai uniós zászló is, vagyis mondhatjuk, hogy a napirend inkább Európa-párti és itt észrevehető, hogy az emberek inkább budapestiek

– összegezte az ukrán riporter, aki úgy fogalmazott: a rendelkezésre álló adatok és benyomások alapján jelenleg az látszik, hogy Orbán Viktor pártja kedvezőbb pozícióban lehet az áprilisi választások előtt.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

 

