A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről
Náci karlendítést mutat be a Hetek által közzétett fotón Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke. Mint arról a Tények.hu is beszámolt, a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.
Habár a kép több részlete is egyértelműen arra utal, hogy bizony karlendítést láthatunk a Tisza Párt sajtófőnökétől, egy másik fotó is bizonyítékul szolgálhat, amelyre felhívták a Mandiner szerkesztősége figyelmét.
A politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án
egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.
Íme a fotó:
A ruhadarab, amit a fotón Tárkányi Zsolt visel, egy Thor Steinar-ing.
A német márkát a szélsőjobboldali, neonáci szubkultúra jellegzetes utcai viseleteként tartják számon.
A Thor Steinar a kép készültének időszakában két ikonikus, apró kockás ingmodellt futtatott – ilyen látható Tárkányin is, mellkasrészén a klasszikus Thor Steinar-logóval.
A márka ruhadarabjainak viselése tilos több németországi futballstadionban, iskolában, közintézményben is.
Két fotó Tárkányiról: egy náci karlendítést bemutató felvétel, és egy olyan kép, amin szélsőjobboldali „identitást” hirdető inget visel –
mindez véletlen egybeesés lenne?
Nyitókép: hetek.hu
