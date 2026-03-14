A karlendítős fotó után újabb sokatmondó fénykép került elő Magyar Péter sajtófőnökéről

Náci karlendítést mutat be a Hetek által közzétett fotón Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt hajdú-bihari képviselőjelöltje, egyben sajtófőnöke. Mint arról a Tények.hu is beszámolt, a Tisza Párt elismerte, hogy Tárkányi van a felvételen, azt azonban tagadták, hogy náci üdvözlésre emelné a kezét.

Habár a kép több részlete is egyértelműen arra utal, hogy bizony karlendítést láthatunk a Tisza Párt sajtófőnökétől, egy másik fotó is bizonyítékul szolgálhat, amelyre felhívták a Mandiner szerkesztősége figyelmét.

A politikus-sajtófőnök privát közösségi oldalán megtalálható egy kép, amelyen 2016. június 18-án

egy karját náci üdvözlésre lendítő illető társaságában szurkol – egy jellegzetes ingben.

Íme a fotó: