Hétfőn a miniszterelnök vidéki kampánykörútra indult, ahol a Békemenethez hasonlóan szintén hatalmas tömeg jelent meg, a kormányfő megtöltötte a város főterét, látványos fotók készültek.

„Orbán Viktor világossá tette: Magyarországnak ma olyan kormánya van, ami teljes szívvel áll Magyarország mellett, és képes arra, hogy megvédje Magyarországot és sohasem fogja megengedni, hogy elvegyék a magyaroktól, ami nekik jár”

– írta a közösségi médiában közzétett gyorselemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: a vasárnapi nap is megmutatta, hogy milyen erő van a nemzeti oldalban, nehezített terepen – az ellenzéki Budapesten – több mint kétszer annyi ember ment ki a Békemenetre, mint októberben (akkor nagyjából 80 ezer ember, most pedig 180 ezer ember).

Az ellenfelet is láthatóan meglepte, hogy milyen sokan vannak a Békemeneten, ők arra számítottak, hogy ők lesznek többen. A csendes többség egyre inkább erősebbnek tűnik, mint a hangoskodók, ebből nagyon könnyen győztes többség lesz

– emelte ki Deák Dániel. Az elemző hangsúlyozta: a miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta a tétet, mindenkihez szólt, aki elutasítja a háborút, azt mondta, mindenki jól jár a Fidesz-kormánnyal.