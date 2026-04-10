Ellenállnak a német fiatalok: nem akarnak brüsszeli érdekekért háborúba menni

A németországi Bundestag tavaly év végén szavazta meg a katonai szolgálatot szabályozó új törvényt. Vagyis, 2026-tól a kormány minden nagykorúvá válót jegyzékbe vesz, akiket később véletlenszerű sorsolással is behívhatnak katonai szolgálatra. A sorkatonaság visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a német fiatalok körében – számolt be róla a Duol.
A német politikai vezetés tervei aggasztóak. 2030-ig 260 ezer főre növelnék az aktív állományt a mostani 185 ezer főről, a tartalékos keretet pedig 200 ezerre, azaz négyszeresére bővítenék. A januárban életbe lépett szabályozás egy pontja kiverte a biztosítékot sokaknál, miszerint
A 17 és 45 év közötti férfiak csak a Bundeswehr jóváhagyásával utazhatnak külföldre, amennyiben távollétük meghaladja a három hónapot.
Nem értem, miért kellene bárkinek is a frontra mennie a politikusok miatt
– fogalmazott a 15 éves Alex Krzeszka egy tüntetésen. Véleménye az egész generációt jellemzi: a fegyveres harcok helyett a diplomácia megoldást preferálják.
Bár a brüsszeli elit háborúpárti hozzáállása szembemegy a népakarattal, ez nem gátolja a tervek végrehajtását. Európa fegyverkezik, a sorkatonaság visszavezetése több uniós tagállamban pedig már nemcsak elméleti vita tárgya, hanem eldöntött politikai irány. Horvátország nyitotta meg a sort, de a kontinensen sorra születnek azok a döntések, amelyek a háborús pszichózis jegyében alakítják a fiatalok jövőjét. A kérdés már csak az, hogy ki lesz a következő.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, a Patrióta csütörtök reggel hozta nyilvánosságra azt a hangfelvételt , amelyen Magyar Péter volt barátnőjének, Vogel Evelinnek azt mondja: „G…ci nagy háború” lesz.
Ne engedjük, hogy Európa Ukrajna sorsára jusson!
Ukrajna lakossága eközben szenved. Rengeteg a halott és a sérült a fronton és a hátországban.
Amíg nemzeti kormánya van, Magyarország kimarad a háborúból
Az április 12-én esedékes országgyűlési választás tétje hatalmas, hiszen csak egy nemzeti szuverén kormány garantálja, hogy Magyarország nem sodródik bele az orosz–ukrán háborúba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy interjúban hangsúlyozta:
Ha a Tisza Párt alakítana kormányt Magyarországon, akkor belerángatnának minket a háborúba, a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék és támogatnák Ukrajna európai uniós csatlakozását, ami hosszú távon kockáztatná Magyarország biztonságát.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 2024-ben Kijevbe látogatott, ahol számos fotó készült róla az ukrán hősök emlékfalánál. Az út részletei nem váltak ismertté; annyi tudható, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal találkozott, és jó eséllyel Volodimir Zelenszkij környezetével is egyeztetéseket folytatott.
Magyar és Zelenszkij Münchenben
Bár igyekeztek kerülni annak látszatát, hogy Magyar és Zelenszkij találkoztak volna a 2026-os müncheni biztonságpolitikai konferencián, egyikük sem cáfolta ezt az értesülést. A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük akkor is, amikor az ukrán elnök az Ukrajna-házba látogatott.
+Ez is érdekelheti
Európa nem készült fel a hatalmas energiaválságra, több országban korlátozni kell a fogyasztást
Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt
69 éves férfi erőszakolt kislányokat, egyikük 7 éves volt
Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő
Halálos munkabeleset: szakadékba zuhant egy úthenger Csarnóházán - Videó
Megbénították a forgalmat a bevezetőn, kegyetlen leszámolást rendeztek a belső sávban – Videó
Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Németországban már a férfiak utazását is szabályoznák – készülnek a háborúra
Elismerte egy ukrán politológus: Orbán Viktor kampánya jól halad és erős politikai stratéga
Vérlázító eset: Feszítővassal vertek össze egy ételfutárt az utcán – Videó
Szakadékba zuhant, szörnyethalt egy magyar turista Grönlandon