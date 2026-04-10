Ellenállnak a német fiatalok: nem akarnak brüsszeli érdekekért háborúba menni

A németországi Bundestag tavaly év végén szavazta meg a katonai szolgálatot szabályozó új törvényt. Vagyis, 2026-tól a kormány minden nagykorúvá válót jegyzékbe vesz, akiket később véletlenszerű sorsolással is behívhatnak katonai szolgálatra. A sorkatonaság visszatérése példátlan felháborodást váltott ki a német fiatalok körében – számolt be róla a Duol.

A német politikai vezetés tervei aggasztóak. 2030-ig 260 ezer főre növelnék az aktív állományt a mostani 185 ezer főről, a tartalékos keretet pedig 200 ezerre, azaz négyszeresére bővítenék. A januárban életbe lépett szabályozás egy pontja kiverte a biztosítékot sokaknál, miszerint

A 17 és 45 év közötti férfiak csak a Bundeswehr jóváhagyásával utazhatnak külföldre, amennyiben távollétük meghaladja a három hónapot.