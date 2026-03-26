Tévesen bebörtönöztek egy nagymamát, miután az AI bankrablónak nézte

Egy nagymamát fegyverrel tartóztattak le és hónapokra börtönbe zártak az Egyesült Államokban, miután egy mesterséges intelligencia tévesen bankrablónak azonosította – számolt be csütörtökön a Daily Star.

Az 50 éves Angela Lipps éppen otthonában tartózkodott Tennessee államban, amikor rendőrök jelentek meg nála, és fegyverrel őrizetbe vették. A hatóságok egy Észak-Dakotában történt banki csalás miatt keresték, annak ellenére, hogy a nő állítása szerint soha nem járt az adott államban.



A rendőrök nem hittek neki, és egy arcfelismerő rendszer eredményeire támaszkodva letartóztatták. A nagymama végül négy hónapot töltött börtönben, mivel hivatalosan szökevénynek minősítették, így óvadék nélkül tartották fogva.

A történtek súlyos következményekkel jártak az életére nézve