Nem fizet egy fillért sem a biztosító az 56 éves nőnek, extrém sportnak tartják a lovaglást

Rémálommá vált egy brit nő kéthetes thaiföldi kiruccanása, amikor a nyaralás végéhez közeledve súlyos balesetet szenvedett.

A Daily Mail csütörtöki cikkében azt írta, az 56 éves Jo Ingram és férje egy tengerparti lovagláson vettek részt Krabi tartományban. Az asszony egy rossz mozdulatnak köszönhetően lezuhant a póni hátáról, és a homokra esett. A kórházban több törést és gerincsérülést is megállapítottak nála, ami miatt azonnali műtétre volt szükség.

Az ellátás megkezdéséhez 12 ezer fontot, azaz több mint 5 millió forintot kifizettettek a házaspárral. Ezután felvették a kapcsolatot a biztosítójukkal, amely közölte, hogy a lovaglás extrém sportnak minősül, így nem adnak egy fillért sem, vagyis önerőből kell finanszírozniuk a teljes költséget a kirándulóknak.

Az asszony férje elismerte, az ő hibájuk, hogy nem olvasták el alaposan az apró betűs részt, ugyanakkor a tengerparti sétalovaglást nem érezte egyáltalán extrém sportnak.