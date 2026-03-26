Nem fizet egy fillért sem a biztosító az 56 éves nőnek, extrém sportnak tartják a lovaglást

Az asszonyt azonnal meg kellett műteni, és azóta sem tudott hazatérni külföldről.
2026. március 26., csütörtök 15:12
Rémálommá vált egy brit nő kéthetes thaiföldi kiruccanása, amikor a nyaralás végéhez közeledve súlyos balesetet szenvedett. 

A Daily Mail csütörtöki cikkében azt írta, az 56 éves Jo Ingram és férje egy tengerparti lovagláson vettek részt Krabi tartományban. Az asszony egy rossz mozdulatnak köszönhetően lezuhant a póni hátáról, és a homokra esett. A kórházban több törést és gerincsérülést is megállapítottak nála, ami miatt azonnali műtétre volt szükség.

Az ellátás megkezdéséhez 12 ezer fontot, azaz több mint 5 millió forintot kifizettettek a házaspárral. Ezután felvették a kapcsolatot a biztosítójukkal, amely közölte, hogy a lovaglás extrém sportnak minősül, így nem adnak egy fillért sem, vagyis önerőből kell finanszírozniuk a teljes költséget a kirándulóknak.


Az asszony férje elismerte, az ő hibájuk, hogy nem olvasták el alaposan az apró betűs részt, ugyanakkor a tengerparti sétalovaglást nem érezte egyáltalán extrém sportnak. 

A házaspár azóta is Thaiföldön van, az egyre halmozódó költségek miatt pedig egy online adománygyűjtést is indítottak. Jelenleg már 21 ezer fontra, vagyis közel 9,5 millió forintra rúgnak a számlák.

Az orvosok figyelmeztették Jot, hogy az operáció után két hétig biztosan nem ülhet repülőre. Hosszú felépülésnek néz elébe, jelenleg fizioterápiára jár, és csak járókeret segítségével tud közlekedni. 

