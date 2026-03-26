Kávésbögrével ölte meg 2 hónapos gyerekét, videón a „mintaapa”
Holtan találták otthonában a Big Brother egykori sztárját
48 éves korában holtan találták otthonában a Big Brother francia változatának első győztesét, Loana Petruccianit. A valóságshow-sztár holttestét nizzai lakásában fedezték fel, halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az ügyben vizsgálat indult – adta hírül csütörtökön a Metro.
A hatóságok szerint a nő már napokkal korábban meghalhatott, mire rátaláltak.
Loana Petrucciani 2001-ben vált ismertté, amikor megnyerte a Loft Story című műsort, amely Franciaország egyik első nagy sikerű realityje volt. Karizmatikus személyisége, őszintesége és törékenysége miatt hamar a közönség kedvencévé vált. Pályafutása során zenei karrierbe kezdett, modellkedett, és televíziós műsorvezetőként is dolgozott, miközben élete során számos személyes küzdelemmel is szembe kellett néznie.
Örökké olyan személyiség marad, aki mély nyomot hagyott egy egész nézőgeneráció életében
- reagált a hírre a műsort sugárzó csatorna.
Soha ne feledjük, hogy a nyilvános képe mögött egy érzékeny és rendkívül intelligens nő állt
- búcsúztak tőle egykori kollégái.
A nyitókép illusztráció: TV2 archív
