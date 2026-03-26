Elszabadult a pokol az esküvőn: ütötték-verték egymást a vendégek
Az esküvőről általában egy boldogító igen, meghittség, öröm és nagy buli jut az emberek eszébe, kivétel egy szombati Horvátországi házasságkötést, ami tömegverekedésbe torkollott – közölte a podravski.hr.
Mint kiderült, a Rekai Közösségi Központban a násznép több tagja között nézeteltérések alakultak ki, amelyek a szóváltásból hamar tettlegességig fajulak.
Egy 17 éves fiú komoly sérüléseket szenvedett, és orvosi ellátásra szorult. A verekedésben nemcsak a fiatalkorú, hanem egy másik férfi is megsérült, bár az ő esetében könnyebb sérülésekről számoltak be.
A mindenre kiterjedő nyomozás során házilag készített fegyvert, pisztolyt és lőszereket is lefoglaltak, ami tovább súlyosbítja az eset körülményeit.
Hat gyanúsított ellen indult eljárás, akiket súlyos testi sértéssel, verekedésben való részvétellel, valamint illegális fegyvertartással vádolnak.
A nagy nap teljes káoszba fulladt, a helyszínen és a környékén jelentős károk keletkeztek.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
