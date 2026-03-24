Megölte, feldarabolta, majd hordóba rejtette apja holttestét egy férfi

Múlt héten letartóztattak egy dél-kaliforniai férfit Amerikában, miután megölte idős édesapját, majd feldarabolta a holttestét - számolt be róla hétfőn a Crime Online.

A 82 éves Judson Hawkins Jr. megcsonkított maradványait egy 208 literes hordóban találták meg a rendőrök március 18-án, miután hónapokig eltűntként keresték.

A fiát, III. Judson Hawkins-t elfogták és letartóztatták.

A hatóságok emberöléssel, emberi maradványok megsemmisítésével, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásával vádolják.

A minap őrizetbe vették, június elején kell újra bíróság elé állnia.