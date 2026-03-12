12 éves fiú erőszakolt meg egy 60 éves nőt, össze is verte

Március 18-án egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba Birminghamben, az Egyesült Királyságban - tudatta hétfőn a Mirror.

Kiderült, hogy egy 12 éves fiú verte meg, mi több, szexuálisan is bántalmazta, megerőszakolta.

A tinit a minap letartóztatták.

A rendőrségi dokumentumok szerint februárban már intézkedtek a fiatal ellen, ugyanis akkor megtámadott és fojtogatott egy nőt az utcán.

Kedden kell megjelennie a Birminghami Ifjúsági Bíróság előtt.