Halálos tragédia Nagyszombatnál, fának csapódott egy autó - Fotók
14 éves fiú holttestét találták meg egy családi házban
Pénteken egy 14 éves fiú holttestét találták meg a rendőrök egy wisconsini családi házban, Amerikában, amikor jóléti ellenőrzést végeztek - írta meg a Crime Online.
A hatóságok a helyszínen találták a 41 éves Tyiece L. Oninskit és letartóztatták. A nőt emberöléssel vádolják.
Egyelőre nem tudni, hogy az áldozat és a nő milyen kapcsolatban álltak egymással és azt sem, ki értesíthette a rendőröket.
A rendőrségi dokumentumokból kiderült, hogy Tyiece-t az elmúlt években már vád alá helyezték bántalmazás, rendzavarás, családon belüli erőszak miatt.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
Nyitókép: Facebook
