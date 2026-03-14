14 éves fiú holttestét találták meg egy családi házban

Pénteken egy 14 éves fiú holttestét találták meg a rendőrök egy wisconsini családi házban, Amerikában, amikor jóléti ellenőrzést végeztek - írta meg a Crime Online.

A hatóságok a helyszínen találták a 41 éves Tyiece L. Oninskit és letartóztatták. A nőt emberöléssel vádolják.

Egyelőre nem tudni, hogy az áldozat és a nő milyen kapcsolatban álltak egymással és azt sem, ki értesíthette a rendőröket.

A rendőrségi dokumentumokból kiderült, hogy Tyiece-t az elmúlt években már vád alá helyezték bántalmazás, rendzavarás, családon belüli erőszak miatt.

Az ügy vizsgálata még folyamatban van.