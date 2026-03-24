Gyerekek hívták a rendőrséget - holtan találták a szüleiket
Egy egyesült államokbeli kaliforniai szülőket holtan találtak az otthonukban pénteken, miután három gyermekük közül az egyik felhívta a 911-et, hogy apjuk megtámadja az anyjukat – közölte a crimeonline.
A kommunikációs központunk hívást kapott egy fiatalkorútól, aki arról számolt be, hogy az apjuk bántalmazta az anyjukat. Szerencsére a lakásban tartózkodó három fiatalkorú elmenekült a helyszínről, miközben a járőreink úton voltak
– olvasható a nyilatkozatban.
Mint kiderült, a hatóságok este fél kilenc körül kapták a hívást, és amikor betörték a bejárati ajtót megtalálták a földön fekvő szülőket.
A rendőrség közölte, hogy gyilkosságként és öngyilkosságként vizsgálják az esetet, de a szülőket még nem azonosították. Nem közölték, hogy hol vannak most a gyerekek, akik nem sérültek meg a gyilkosságban.
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
