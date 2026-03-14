Czepek Gábor
kijev
orbán viktor

Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Telefonon egyeztetett Czepek Gáborral, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával és a Barátság kőolajvezeték ügyében felállított tényfeltáró bizottság vezetőjével Orbán Viktor miniszterelnök. A tényfeltáró bizottság haza indul Kijevből.
2026. március 14., szombat 17:23
Czepek Gábor egy kijevi szállodából jelentkezett, mint elmondta, „kicsit nehezebb este volt”, ugyanis Ukrajna, illetve annak fővárosa is komoly támadás alatt állt.

A tényfeltáró bizottság munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott, „vannak eredmények”.

A helyzet az, hogy pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek. Ott van a mi emberünk is, Heizer Antal nagykövet úr

– mondta, hozzátéve, hogy a találkozóra csak nagyköveteket engedtek be.

Mozgásba hoztuk a gépezetet, nem tehették meg az ukránok, hogy nem állnak elő a saját verziójukkal

– vonta le a következtetést Orbán Viktor.

Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat. Valamit kell mondaniuk, mert kínos, hogy szerintük nincsen semmi látnivaló, mégsem egednek bennünket oda, pedig mi a semmit is szívesen megnéznénk

– fogalmazott.

A tényfeltáró bizottság tényekkel tud Kijevből elutazni. A tények a következők, ahogy elnök úr is mondta, az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adóban ez a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról

– mutatott rá Czepek Gábor.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila

 

