Álomnyaralásból rémálom: fertőzés tört ki egy luxus óceánjárón
Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat – hazatér a tényfeltáró bizottság
Czepek Gábor egy kijevi szállodából jelentkezett, mint elmondta, „kicsit nehezebb este volt”, ugyanis Ukrajna, illetve annak fővárosa is komoly támadás alatt állt.
A tényfeltáró bizottság munkájával kapcsolatban úgy fogalmazott, „vannak eredmények”.
A helyzet az, hogy pont most kezdődik egy egyeztetés, amit a Naftogaz nevű ukrán cég tart az összes nagykövetségi képviselőnek. Ott van a mi emberünk is, Heizer Antal nagykövet úr
– mondta, hozzátéve, hogy a találkozóra csak nagyköveteket engedtek be.
Mozgásba hoztuk a gépezetet, nem tehették meg az ukránok, hogy nem állnak elő a saját verziójukkal
– vonta le a következtetést Orbán Viktor.
Lépéskényszerbe hoztuk az ukránokat. Valamit kell mondaniuk, mert kínos, hogy szerintük nincsen semmi látnivaló, mégsem egednek bennünket oda, pedig mi a semmit is szívesen megnéznénk
– fogalmazott.
A tényfeltáró bizottság tényekkel tud Kijevből elutazni. A tények a következők, ahogy elnök úr is mondta, az tény, hogy nem engedtek minket oda, ebből adóban ez a vezeték újraindítható. Tény az, hogy beindult a gépezet. A mai szakértői egyeztetés eredményeképp sokkal többet fogunk tudni a cső állapotáról
– mutatott rá Czepek Gábor.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila
+Ez is érdekelheti
Irán engedélyezte több indiai olajszállító hajó áthaladását a Hormuzi-szoroson
Kényszersorozás Ukrajnában: szétszakított családok, emberrablás és erőszak + videó
Ismét orosz légitámadás érte Kijev megyét, többen meghaltak
Robbanás történt egy amszterdami zsidó iskolában
Ukrán titkosszolgálati tábornok: Orbán addig játszik, amíg öt golyót nem kap
Öt évig tartotta fogva feleségét, csak napi egy tojást kapott az asszony
Iskola előtt fogtak el egy pedofilt, játékok és óvszerek voltak nála
Beismerés: Ukrajnának „nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen
Háborús nyerészkedés: Kapitány Istvánhoz hasonlóan a Shell vezérigazgatója is óriási haszonra tett szert
Tárgyalás közben kellett óvóhelyre menekülnie a magyar delegációnak Kijevben - Videó
Ukrán dróntámadás érte a Török Áramlat egyik kulcsfontosságú létesítményét