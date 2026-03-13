Iskola előtt fogtak el egy pedofilt, játékok és óvszerek voltak nála

Kedden a hatóságok letartóztattak egy férfit, aki az amerikai Texas állam egyik iskolája előtt vadászott diákokra - írta meg csütörtökön a Crime Online.

A 31 éves Cecil Forcey gyerekjátékokkal és óvszerrel teli hátizsákkal várta a kislányokat, hogy elcsábíthassa, majd ágyba vihesse őket.

A férfi már korábban is lebukott hasonló bűncselekményeivel, akkor börtönbe zárták.

Fotó: Texasi Közszolgálati Minisztérium

Egy éve szabadult, visszaesése miatt azonban ismét elfogták és őrizetbe vették.