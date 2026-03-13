Iskola előtt fogtak el egy pedofilt, játékok és óvszerek voltak nála
Kedden a hatóságok letartóztattak egy férfit, aki az amerikai Texas állam egyik iskolája előtt vadászott diákokra - írta meg csütörtökön a Crime Online.
A 31 éves Cecil Forcey gyerekjátékokkal és óvszerrel teli hátizsákkal várta a kislányokat, hogy elcsábíthassa, majd ágyba vihesse őket.
A férfi már korábban is lebukott hasonló bűncselekményeivel, akkor börtönbe zárták.
Egy éve szabadult, visszaesése miatt azonban ismét elfogták és őrizetbe vették.
Akát életfogytiglani szabadságvesztésre is számíthat.
Az ügy vizsgálata még folyamatban van.
