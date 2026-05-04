Elkezdődtek az érettségi vizsgák, ez vár közel 80 ezer diákra

A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegennyelv tárgyakkal elkezdődött hétfőn a 2025/2026-os tanév érettségi vizsgaidőszaka.

Az Oktatási Hivatal közleménye alapján középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról május 4-én.

Kedden aztán a matematikával folytatódnak az érettségik, ekkor középszinten 71 599-en, míg emelt szinten 8264-en vizsgáznak.

A szerda a történelemé, amelyet 71 504-en középszinten, 8273-an emelt szinten szeretnének abszolválni.

Ezt követően az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 7-én angol nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek.