Elkezdődtek az érettségi vizsgák, ez vár közel 80 ezer diákra

Mutatjuk a részleteket.
2026. május 04., hétfő 10:35
A magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegennyelv tárgyakkal elkezdődött hétfőn a 2025/2026-os tanév érettségi vizsgaidőszaka.

Az Oktatási Hivatal közleménye alapján középszinten 76 109, emelt szinten pedig 2417 tanuló ad számot tudásáról május 4-én.

Kedden aztán a matematikával folytatódnak az érettségik, ekkor középszinten 71 599-en, míg emelt szinten 8264-en vizsgáznak.

A szerda a történelemé, amelyet 71 504-en középszinten, 8273-an emelt szinten szeretnének abszolválni.

Ezt követően az idegen nyelvi vizsgák következnek: május 7-én angol nyelvből középszinten 47 082-en, emelt szinten 29 084-en; május 8-án német nyelvből középszinten 10 154-en, emelt szinten 3041-en érettségiznek. 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatott, az emelt szintű szóbelik vizsgák június 3. és 10., a középszintűek június 15. és július 1. között lesznek.

Összesen több mint 79 000 végzős középiskolás érettségizik idén. 

228 743 tesz rendes vizsgát ilyen vizsgát, a már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők pedig 5969 ismétlő vagy kiegészítő vizsgára jelentkeztek. Emellett 139 757 előrehozott megméretésre került sor, a szintemelő vizsgák száma 17 822, míg a pótló és a javító vizsgáké együttesen 4128.

A nyitókép illusztráció: MTI/Krizsán Csaba

 

