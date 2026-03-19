Viperával támadtak meg egy kocsmárost, lesben állva estek neki

Brutális támadás történt egy Hatvan közelében lévő településen, ahol három férfi kegyetlen bosszút állt egy presszó üzemeltetőjén – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu. A vád szerint a férfiakat korábban kitiltották a helyi sörözőből, amit nem hagytak annyiban.

2024 februárjában a presszó udvarán lesben állva várták meg, hogy az üzemeltető bezárja a helyet és elinduljon: A megfelelő pillanatban fémcsövekkel – úgynevezett viperákkal – felfegyverkezve mindhárman rátámadtak.

A sértett megpróbált menekülni és védekezni, hátrálás közben még a nála lévő gáz-riasztófegyverrel is lövéseket adott le, ám ez sem állította meg a támadókat.

Amikor az udvar végéig hátráló sértettet utolérték, a náluk lévő fémcsövekkel bántalmazni kezdték, és a földre kerülő sértettet hosszasan ütötték és rugdosták

- írták a közleményben.