Viperával támadtak meg egy kocsmárost, lesben állva estek neki
Hiába próbált védekezni az áldozat, utolérték. Most emeltek vádat ellenük.
2026. március 19., csütörtök 09:50
Brutális támadás történt egy Hatvan közelében lévő településen, ahol három férfi kegyetlen bosszút állt egy presszó üzemeltetőjén – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu. A vád szerint a férfiakat korábban kitiltották a helyi sörözőből, amit nem hagytak annyiban.

2024 februárjában a presszó udvarán lesben állva várták meg, hogy az üzemeltető bezárja a helyet és elinduljon: A megfelelő pillanatban fémcsövekkel – úgynevezett viperákkal – felfegyverkezve mindhárman rátámadtak.

A sértett megpróbált menekülni és védekezni, hátrálás közben még a nála lévő gáz-riasztófegyverrel is lövéseket adott le, ám ez sem állította meg a támadókat.

Amikor az udvar végéig hátráló sértettet utolérték, a náluk lévő fémcsövekkel bántalmazni kezdték, és a földre kerülő sértettet hosszasan ütötték és rugdosták

-    írták a közleményben.

Az ügyészség szerint a támadás során fennállt az életveszélyes sérülés reális esélye, amely végül csak a sértett védekezésének köszönhetően nem következett be. A Heves Vármegyei Főügyészség mindhárom vádlottal szemben szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Nyitókép: Heves Vármegyei Főügyészség

 

