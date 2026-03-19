Viperával támadtak meg egy kocsmárost, lesben állva estek neki
Brutális támadás történt egy Hatvan közelében lévő településen, ahol három férfi kegyetlen bosszút állt egy presszó üzemeltetőjén – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu. A vád szerint a férfiakat korábban kitiltották a helyi sörözőből, amit nem hagytak annyiban.
2024 februárjában a presszó udvarán lesben állva várták meg, hogy az üzemeltető bezárja a helyet és elinduljon: A megfelelő pillanatban fémcsövekkel – úgynevezett viperákkal – felfegyverkezve mindhárman rátámadtak.
A sértett megpróbált menekülni és védekezni, hátrálás közben még a nála lévő gáz-riasztófegyverrel is lövéseket adott le, ám ez sem állította meg a támadókat.
Amikor az udvar végéig hátráló sértettet utolérték, a náluk lévő fémcsövekkel bántalmazni kezdték, és a földre kerülő sértettet hosszasan ütötték és rugdosták
- írták a közleményben.
Az ügyészség szerint a támadás során fennállt az életveszélyes sérülés reális esélye, amely végül csak a sértett védekezésének köszönhetően nem következett be. A Heves Vármegyei Főügyészség mindhárom vádlottal szemben szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványozott.
Nyitókép: Heves Vármegyei Főügyészség
