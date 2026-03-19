Súlyosan megsérült két balesetnél segítő rendőr a 8-as úton

Súlyos baleset történt a 8-as főút 56. kilométerszelvényében csütörtök hajnalban – számolt be róla a Veszprém vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

A járőrök egy bejelentés miatt érkeztek a helyszínre, ahol egy nagytestű szarvas feküdt az úttesten. Megkülönböztető jelzést használva megálltak, majd eltávolították az állatot az útról, amikor egy szemből érkező autó előbb a rendőrautónak ütközött, majd elsodorta a két járőrt.

Mindketten rendkívül súlyos sérüléseket szenvedtek, jelenleg is zajlik a kórházi ellátásuk

- írták a posztban.