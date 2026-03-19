Eszeveszett tombolásba kezdett egy férfi, a sorompók sem állították meg - videóval

Súlyos rongálás miatt emelt vádat a Siófoki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki dührohamában jelentős károkat okozott a szántódi révben – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu.

A vád szerint a budapesti férfi 2025 augusztusában, hajnalban ittasan érkezett a kikötőhöz, hogy átkeljen a kompon. Azonban azzal kellett szembesülnie, hogy ilyen korai időpontban még nem közlekedik járat.

A férfi ekkor olyan indulatos lett, hogy addig feszegette a jegyértékesítő pavilon melletti átengedő sorompót, amíg azt sikerült letörnie

- írták a közleményben.