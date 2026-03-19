Eszeveszett tombolásba kezdett egy férfi, a sorompók sem állították meg - videóval
Súlyos rongálás miatt emelt vádat a Siófoki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki dührohamában jelentős károkat okozott a szántódi révben – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu.
A vád szerint a budapesti férfi 2025 augusztusában, hajnalban ittasan érkezett a kikötőhöz, hogy átkeljen a kompon. Azonban azzal kellett szembesülnie, hogy ilyen korai időpontban még nem közlekedik járat.
A férfi ekkor olyan indulatos lett, hogy addig feszegette a jegyértékesítő pavilon melletti átengedő sorompót, amíg azt sikerült letörnie
- írták a közleményben.
A rongálás itt még nem ért véget: a letört sorompórúddal a másik sorompót is megrongálta, majd a kikötőben található italautomatát sem kímélte.
Az eset során összesen több mint 600 ezer forintos kár keletkezett.
Az ügyészség a férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta.
+Ez is érdekelheti
Rákkeltő anyaggal szennyezett terméket hívnak vissza a boltokból
Újabb fordulat az ecsegi testvérgyilkosság ügyében, megszólalt a rendőrség
Nem hívtak segítséget barátai, az utcán heverve halt meg egy férfi Makón
Viperával támadtak meg egy kocsmárost, lesben állva estek neki
Súlyosan megsérült két balesetnél segítő rendőr a 8-as úton
Tragikus tűzeset Mezőkövesden, egy ember meghalt
Dráma Dunaújvárosban, mentőhelikopter landolt a házak között
Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már a használt autók adásvételét is lehet intézni
Magánéleti okokból lehetett öngyilkos a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltje
Budapesten rendezik meg az 1. Patrióta Nagygyűlést március 23-án
Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül