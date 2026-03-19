Nem hívtak segítséget barátai, az utcán heverve halt meg egy férfi Makón
Megrázó mulasztás miatt emelt vádat a Makói Járási Ügyészség három férfi ellen, akik nem nyújtottak segítséget bajba jutott barátjuknak – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu.
A vádirat szerint a sértett 2023 októberében egy makói ismerősénél tartózkodott, ahol az este folyamán nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. Állapota egyre romlott, azonban a két férfi, akik autóval vitték a helyszínre, nem voltak hajlandók hazaszállítani.
Hiába volt számukra nyilvánvaló, hogy a barátjuk segítségnyújtásra szorul, sem ők, sem a házigazda nem hívtak hozzá mentőt
Ehelyett kitámogatták az utcára, majd magára hagyták az öntudatlan férfit. Később mások ugyan értesítették a mentőket, de addigra már túl késő volt, a férfi életét nem lehetett megmenteni.
Az ügyészség segítségnyújtás halált okozó elmulasztásának bűntette miatt emelt vádat a három férfi ellen, sorsukról a Makói Járásbíróság dönt.
A nyitókép illusztráció: police.hu
