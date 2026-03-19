Nem hívtak segítséget barátai, az utcán heverve halt meg egy férfi Makón

Megrázó mulasztás miatt emelt vádat a Makói Járási Ügyészség három férfi ellen, akik nem nyújtottak segítséget bajba jutott barátjuknak – számolt be róla csütörtökön az ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint a sértett 2023 októberében egy makói ismerősénél tartózkodott, ahol az este folyamán nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott. Állapota egyre romlott, azonban a két férfi, akik autóval vitték a helyszínre, nem voltak hajlandók hazaszállítani.

Hiába volt számukra nyilvánvaló, hogy a barátjuk segítségnyújtásra szorul, sem ők, sem a házigazda nem hívtak hozzá mentőt

- írták a közleményben.