Dráma Dunaújvárosban, mentőhelikopter landolt a házak között

Mentőhelikopter szállt le március 18-án, kora délután Dunaújvárosban, a Weiner körúton – számolt be róla szerdán a duol.hu. A helikopter nem sokkal 12 óra után érkezett, ám kezdetben sem a beavatkozás oka, sem annak súlyossága nem volt ismert. A történtek tisztázása érdekében a hírportál megkereste az Országos Mentőszolgálatot.

A helyszínről egy 90 év körüli férfit szállítottak bajtársaink kórházba

- nyilatkozták.