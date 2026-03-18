Dráma Dunaújvárosban, mentőhelikopter landolt a házak között

A rendőrség is a helyszínre érkezett.
2026. március 18., szerda 16:29
Mentőhelikopter szállt le március 18-án, kora délután Dunaújvárosban, a Weiner körúton – számolt be róla szerdán a duol.hu. A helikopter nem sokkal 12 óra után érkezett, ám kezdetben sem a beavatkozás oka, sem annak súlyossága nem volt ismert. A történtek tisztázása érdekében a hírportál megkereste az Országos Mentőszolgálatot.

A helyszínről egy 90 év körüli férfit szállítottak bajtársaink kórházba

-    nyilatkozták.

 

A körülményekről egyelőre nem közöltek további részleteket.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala

 

