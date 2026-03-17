Tavaszi hóesést örökítettek meg kis hazánkban, nem enged a tél szorítása

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: nem katonai, hanem diplomáciai megoldás kell a háború lezárásához

Magyarország meggyőződése, hogy nincs katonai megoldás a konfliktusra, helyette a diplomáciának kellene győznie, és békével le kellene zárni a rettenetes, szörnyű áldozatokat igénylő orosz-ukrán háborút - erről a honvédelmi miniszter beszélt kedden sajtótájékoztatón, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.