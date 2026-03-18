Digitális Állampolgár mobilalkalmazás: már a használt autók adásvételét is lehet intézni

Azt írták: a már több mint 3,1 milliószor letöltött Digitális Állampolgár mobilalkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét, már a használt autók adásvételét is lehet intézni a segítségével. A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig - tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra: ahhoz, hogy a gépjármű-adásvétel a mobilalkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell Digitális Állampolgár mobilalkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláírótanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát.

Emellett meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, és ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt. Az eladónak magánszemélyként, egyedüli tulajdonosként kell eladnia a gépjárművet, vagyis vállalkozóként, vagyonkezelő vagy autókereskedés nevében nem végezhető el mobilon az adásvétel, valamint csak tulajdonostól lehet vásárolni, üzemben tartótól nem. Mindezeken túl a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, a nyilvántartás alapján elektronikus úton eladhatónak kell lennie.