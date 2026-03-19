2026. március 19. csütörtök, Bánk, József
13°C Budapest
tűz
konténer
mezőkövesd

Tragikus tűzeset Mezőkövesden, egy ember meghalt

Tragikus tűzeset Mezőkövesden, egy ember meghalt
Szomszédok riasztották a tűzoltókat.
2026. március 19., csütörtök 08:12
Vágólapra másolva!

Kigyulladt egy konténerház Mezőkövesden szerda délután, a Rákóczi utcában – számolt be róla a heol.hu.

A környéken élők és az arra járók észlelték a bajt, és ők riasztották a hatóságokat. A tűz gyorsan terjedt az építményben, ahol ruhaneműk, hulladékok és különféle berendezési tárgyak kaptak lángra. A helyi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és egy vízsugárral megfékezték a tüzet, ám a tragédiát már nem lehetett elkerülni.

A beszámolók szerint egy 63 éves nő tartózkodott az építményben, aki életét vesztette a tűzben.

Idegenkezűségre utaló jel egyelőre nem merült fel, a tragédia pontos körülményeit még vizsgálják.

A nyitókép illusztráció: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra