Holtan találtak egy testvérpárt Sajókazán, borzalmas tragédia történt szerda hajnalban

Súlyos tragédia történt szerda hajnalban Sajókazán, ahol kigyulladt egy ikerház egyik része a Május 1. utcában – számolt be róla a katasztrofavedelem.hu.

A mintegy nyolcvan négyzetméteres lakrész teljes terjedelmében égett, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a tetőszerkezetre is. A helyszínre három járművel összesen tizenegy tűzoltó érkezett, akik gyors beavatkozásuknak köszönhetően megakadályozták, hogy a tűz teljesen elpusztítsa az ikerház másik felét.

A tragédia azonban így is bekövetkezett: a lángokkal érintett lakrészben élő idős férfi és testvére, egy nő életét már nem lehetett megmenteni, holttestüket az oltás közben találták meg.

A másik házrészben élőknek sikerült időben elhagyniuk az épületet, így ők nem sérültek meg, otthonuk pedig lakható maradt.

A mentést jelentősen nehezítette, hogy az érintett lakásban nagy mennyiségű lom halmozódott fel. Mindez nemcsak a tűzoltók munkáját akadályozta, hanem a lángok gyors terjedéséhez és a mérgező füst kialakulásához is hozzájárult.