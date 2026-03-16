Vascsővel verte szét szomszédját egy honti férfi - Fotók

A napokban vették őrizetbe.
2026. március 16., hétfő 14:06
A rendőrség garázdaság, testi sértés és rongálás miatt folytat eljárást egy 51 éves honti lakos ellen, aki az elmúlt fél évben gátlástalan és erőszakos viselkedésével rendszeresen félelemben tartotta környezetét - tudatta hétfőn a police.hu.

2025. szeptemberében többször arcul csapott egy utcán sétáló nőt a gyermeke jelenlétében, majd súlyos bántalmazással fenyegette meg. Néhány nappal később egy balassagyarmati szupermarket parkolójában keveredett szóváltásba egy férfival, késsel kergette és megfenyegette, majd leköpte és megrongálta haragosa autóját.

Az erőszakos cselekmények idén tovább folytatódtak. Februárban egy vita hevében autójából egy vascsővel vágta fejbe a szomszédját, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Galéria: Vascsővel verte szét szomszédját egy honti férfi
Fotó: police.hu
A legsúlyosabb incidens március 6-án történt. Az 51 éves férfi haragosa honti háza előtt egy vascsővel fenyegetőzött, majd ripityára törte az ingatlan előtt álló autót. Az ámokfutás során saját kocsijával szándékosan nekitolatott a másik kocsijának, végül egy lakóház ablakát is betörte. A rongálással okozott kár megközelíti az egymillió forintot.

A hatóságok a lakásán fogták el a honti férfit, majd előállították. 

Garázdaság és rongálás miatt kihallgatták, majd tekintettel arra, hogy a gyanúsított ellen más hatóságoknál jelenleg is több eljárás folyik (többek közt hivatalos személy elleni erőszak, lopás és közúti veszélyeztetés miatt), a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.


