Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor

A népszerű, Lapajként ismert sportriporter hivatalos közösségi oldala számolt be a tragikus hírről, miszerint elhunyt a magyar F1-es közvetítések atyja. Dávid Sándor néhány héttel a 89. születésnapja után ment el, a neves sportújságírót családja, munkatársai és barátai, valamint a magyar sport gyászolja.

Dávid Sándor már csak az égi csatornákon közvetítheti legendás hangján az F1-es versenyeket

Fotó: Dávid Sándor Lapaj hivatalos Facebook-oldala

Dávid Sándor búcsúztatása és temetése szűk családi körben lesz

„Mély fájdalommal búcsúzunk a magyar sportújságírás meghatározó alakjától. Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – olvasható a legendás sportriporter hivatalos közösségi oldalán a család bejelentése.

Mint írják, jellegzetes hangja örökre elnémult, de a család és az emberek szívében és emlékeiben örökké velünk él.