Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor

Elment a legendás sportriporter, Lapaj
Elhunyt az F1-közvetítések legendás alakja. Dávid Sándor pár héttel a 89. születésnapja után ment el, a temetését és búcsúztatását a család szűk körben tervezi.
A népszerű, Lapajként ismert sportriporter hivatalos közösségi oldala számolt be a tragikus hírről, miszerint elhunyt a magyar F1-es közvetítések atyja. Dávid Sándor néhány héttel a 89. születésnapja után ment el, a neves sportújságírót családja, munkatársai és barátai, valamint a magyar sport gyászolja.

Dávid Sándor már csak az égi csatornákon közvetítheti legendás hangján az F1-es versenyeket
Dávid Sándor búcsúztatása és temetése szűk családi körben lesz

„Mély fájdalommal búcsúzunk a magyar sportújságírás meghatározó alakjától. Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj” – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – olvasható a legendás sportriporter hivatalos közösségi oldalán a család bejelentése.

Mint írják, jellegzetes hangja örökre elnémult,  de a család és az emberek szívében és emlékeiben örökké velünk él.

Végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik; búcsúztatását – kérésének megfelelően – szűk családi és baráti körben tervezzük

– hozta nyilvánosságra a család Dávid Sándor utolsó kérését.

Az utolsó bejegyzés...

AZ F1-es sportriporter legenda saját hivatalos oldalán február 23-án, azaz a 89. születésnapját követően tette utolsó bejegyzését. Ebben köszönetet mondott mindenkinek, aki megtisztelte azzal, hogy köszöntse írásban, szóban, bármilyen masinán, a 89. születésnapja alkalmából.

– Meghatottságomat nyilván megértitek, ha elmondom: amikor az ember cikket, könyvet ír, sportmúzeumot készít, vagy közvetít a televízióban, abban a reményben dolgozik, hogy ha egy-egy könyvéből csak egy, egyetlen egy olvasó okul, szelleme gazdagszik, akkor már nem élt hiába. És ha valaki, aki az élete javát ennek szentelte, így a kenyerét megéve (legyek őszinte, nemcsak kenyerét) ennek a bizonyos egynek a többszázszorosát látja viszont, mint én, lehet boldog, és meghatott! – írta a bejegyzésben Dávid Sándor.

...és fogadjátok szeretettel egy, még nálunk is okosabb ember, Abraham Lincoln tanácsát

– tette hozzá Lapaj (Dávid Sándor).

Egy, a milliónyi legendás közvetítésből:

