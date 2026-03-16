Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is
A nyílt utcán verte össze élettársát egy férfi, a fejét többször megtaposta
Új fordulatot vett annak a férfinak az ügye, aki az utcán bántalmazta élettársát, és a támadás során életveszélyes sérüléseket okozott neki. A Győri Fellebbviteli Főügyészség hétfőn közzétett közleményében jelezte: a bűncselekmény minősítésének megváltoztatását indítványozta, mert álláspontja szerint a történtek súlyosabban értékelendők.
A vádlott és élettársa 2023. szeptember 8-án barátaikkal szórakoztak, majd hazafelé indulva a férfi erősen ittas állapotban ököllel megütötte a nőt. A sértett futva próbált menekülni, a vádlott azonban utolérte, tovább ütötte, majd a földre került nőt megrúgta és megtaposta. A további bántalmazást végül járókelők akadályozták meg. A nő életveszélyes sérülést szenvedett.
Az ügyészség arra is emlékeztetett, hogy a férfi korábban is többször megverte élettársát, ezért 2020-ban már végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték.
Első fokon a Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt, 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész a minősítés megváltoztatásáért, míg a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A főügyészség szerint azonban a cselekmény ennél súlyosabban minősül.
A vádlott kitartóan, célzottan bántalmazta a sértett fejét, ami köztudomásúan életfontosságú szerv, sérülése halálhoz vezethet, ezért a cselekménye súlyosabban, emberölés bűntette kísérletének minősül
- írták a közleményben.
Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla fog dönteni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
