2026. március 17. kedd, Gertrúd, Patrik
11°C Budapest
Holtan találtak egy házaspárt Ostffyasszonyfán, az éj leple alatt csapott le a csendes gyilkos az áldozatokra
Több napja halottak voltak, amikor rájuk bukkantak.
2026. március 17., kedd 15:24
Vágólapra másolva!

Hétfő délután egy férfi és egy nő holttestére találtak rá egy ostffyasszonyfai családi házban, Vas vármegyében – értesült a VAOL

A beszámoló szerint a körülbelül 65 éves élettársak már több mint egy hete halottak lehettek.

Az elsődleges információk alapján a tragédia valószínűleg éjszaka történt: a pár feltehetően elaludt, miután befűtöttek a kályhába. 

A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint idegenkezűség nem merült fel, és öngyilkosságra utaló jel sincs

A feltételezések szerint a halálukat szén-monoxid- vagy füstmérgezés okozhatta.


A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra