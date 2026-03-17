Holtan találtak egy házaspárt Ostffyasszonyfán, az éj leple alatt csapott le a csendes gyilkos az áldozatokra

Hétfő délután egy férfi és egy nő holttestére találtak rá egy ostffyasszonyfai családi házban, Vas vármegyében – értesült a VAOL.

A beszámoló szerint a körülbelül 65 éves élettársak már több mint egy hete halottak lehettek.

Az elsődleges információk alapján a tragédia valószínűleg éjszaka történt: a pár feltehetően elaludt, miután befűtöttek a kályhába.

A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint idegenkezűség nem merült fel, és öngyilkosságra utaló jel sincs.

A feltételezések szerint a halálukat szén-monoxid- vagy füstmérgezés okozhatta.