Holtan találtak egy házaspárt Ostffyasszonyfán, az éj leple alatt csapott le a csendes gyilkos az áldozatokra
Hétfő délután egy férfi és egy nő holttestére találtak rá egy ostffyasszonyfai családi házban, Vas vármegyében – értesült a VAOL.
A beszámoló szerint a körülbelül 65 éves élettársak már több mint egy hete halottak lehettek.
Az elsődleges információk alapján a tragédia valószínűleg éjszaka történt: a pár feltehetően elaludt, miután befűtöttek a kályhába.
A hatóságok jelenlegi álláspontja szerint idegenkezűség nem merült fel, és öngyilkosságra utaló jel sincs.
A feltételezések szerint a halálukat szén-monoxid- vagy füstmérgezés okozhatta.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
