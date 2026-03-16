Kamerával kukkolta a nőket az M4-es pihenőjének WC-jében - Videó

Egy édesapa tett bejelentést február végén a rendőrségen, mivel az M4-es autóút egyik pihenőjének női mosdójában a lánya egy nem éppen odaillő kamerát vett észre - írta hétfőn a police.hu.

A lány elmondta az apjának, hogy amikor belépett a WC-be, egy idegen férfi állt ott, bocsánatot kért, majd gyorsan távozott. Azt csak pár perccel később vette észre, hogy valaki egy kamerát szerelt a falra, ami az illemhelyet pásztázta.

Közben ismét megjelent az ismeretlen férfi a mosdóban, majd rövid idő elteltével kapkodva kocsiba ült és elhajtott a pihenőből. Amikor a sértett apja bement a mellékhelyiségbe, a kamerát már nem találták a falon.



Értesítették a rendőrséget, és a gyors adatgyűjtés és elemzés meg is hozta a várt eredményt. Pár óra alatt azonosították a 49 éves K. Tamást, akit abonyi otthonában fogtak el, majd előállították a Ceglédi Rendőrkapitányságra.