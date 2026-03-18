üzemanyag
védett ár
piaci ár
különbség

Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül

A védett ár biztosítja, hogy a magyar embereke ne érezzék meg a háborús válság miatti elszabadult üzemanyagárakat
Mostantól – a védett ár nélkül – irgalmatlan összegeket kellene kifizetni a benzinkutaknál.
2026. március 18., szerda 09:05
Az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe az üzemanyagok piacán, ami a kutakon is egyre látványosabban megjelenik. A Holtankoljak friss adatai alapján több üzemanyagtípusnál is jelentős különbség alakult ki a piaci árak és a bevezetett védett ár között.

A védett ár jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, a gázolajnál pedig 615 forint/liter, ennél magasabb áron a jogosult autósok nem tankolhatnak.

Ezzel szemben a piaci árak már jóval magasabb szinteken mozognak. A Holtankoljak összesítése szerint a 95-ös benzin átlagára már 611 forint körül, a gázolajé pedig 635 forint körül alakul, miközben a prémium üzemanyagok ára ennél is magasabb: a prémium dízel például közel 700 forint/liter szinten is megjelenik.

Ez azt jelenti, hogy a különbség üzemanyagtípustól függően jelentősen szóródik:

- a normál üzemanyagoknál jellemzően 20–40 forinttal magasabb a piaci ár,

- a prémium termékeknél viszont a különbség elérheti a 60–80 forintot is literenként.

Összességében így adódik ki, hogy a jelenlegi helyzetben nagyjából 48 és 84 forint közötti különbség is kialakulhat a kutakon, attól függően, hogy ki milyen üzemanyagot tankol. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy miközben a kijelzőkön egyre magasabb árak jelennek meg, a védett ár továbbra is érezhetően alacsonyabb szinten tartja a fizetendő összeget. Egy átlagos tankolásnál ez már több ezer forintos eltérést is jelenthet.

Nyitókép forrása: MTI/Mohai Balázs

 

