Drámába fulladt a hétvégi túra – mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyban

Hóvirágmezők között lett rosszul egy túrázó
2026. március 16., hétfő 15:59
Váratlanul fordult drámai küzdelemmé egy ünnepnapi bakonyi kirándulás, amikor egy túrázó rosszul lett a szentgáli tiszafásnál. A nehéz, járművel alig megközelíthető terep miatt gyors és összehangolt mentésre volt szükség: önkéntes szolgálatok, kutató-mentők és a légimentők is azonnal mozgásba lendültek – számolt be hétfőn a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület a Facebook-oldalán.

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, mely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő kilátónál

-    írták a bejegyzésben.

A két napos hétvégi edzés, hirtelen felgyorsult és éles helyzetté vált. A légimentés irányítása kérte segítségünket egy sérült személy mentésében, illetve a mentésben résztvevő szervek helyszínre vezetésében. Szerencsére az eset jobban nem is végződhetett volna

-    közölte az eset kapcsán a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány hétfői Facebook-posztjában.


A mentés végül sikerrel zárult, amit a résztvevők az összefogásnak és a gyors reagálásnak tulajdonítottak.

Nyitókép: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány Facebook-oldala
 

