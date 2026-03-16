Drámába fulladt a hétvégi túra – mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyban
Váratlanul fordult drámai küzdelemmé egy ünnepnapi bakonyi kirándulás, amikor egy túrázó rosszul lett a szentgáli tiszafásnál. A nehéz, járművel alig megközelíthető terep miatt gyors és összehangolt mentésre volt szükség: önkéntes szolgálatok, kutató-mentők és a légimentők is azonnal mozgásba lendültek – számolt be hétfőn a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület a Facebook-oldalán.
A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, mely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő kilátónál
- írták a bejegyzésben.
A két napos hétvégi edzés, hirtelen felgyorsult és éles helyzetté vált. A légimentés irányítása kérte segítségünket egy sérült személy mentésében, illetve a mentésben résztvevő szervek helyszínre vezetésében. Szerencsére az eset jobban nem is végződhetett volna
- közölte az eset kapcsán a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány hétfői Facebook-posztjában.
A mentés végül sikerrel zárult, amit a résztvevők az összefogásnak és a gyors reagálásnak tulajdonítottak.
Nyitókép: Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
Kamerával kukkolta a nőket az M4-es pihenőjének WC-jében - Videó
Sokkoló baleset történt Bugyi határában, egy ház fala is beszakadt – fotóval
A nyílt utcán verte össze élettársát egy férfi, a fejét többször megtaposta
Vascsővel verte szét szomszédját egy honti férfi - Fotók
Késsel fenyegette a mentőket egy fertőszentmiklósi férfi
Drámai küzdelem Győrnél, egy idős nő élete volt a tét - Fotó
Rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán - Fotók
Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó
Erkélyen surrant be lopni egy férfi, kifelé már a rendőrök várták
Megfojtotta kisgyerekét egy nő Karcagon, miután egész nap alkoholizált
Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Parlament program iránt