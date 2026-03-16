Drámába fulladt a hétvégi túra – mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyban

Váratlanul fordult drámai küzdelemmé egy ünnepnapi bakonyi kirándulás, amikor egy túrázó rosszul lett a szentgáli tiszafásnál. A nehéz, járművel alig megközelíthető terep miatt gyors és összehangolt mentésre volt szükség: önkéntes szolgálatok, kutató-mentők és a légimentők is azonnal mozgásba lendültek – számolt be hétfőn a Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület a Facebook-oldalán.

A mentőszolgálat helikoptert is küldött a helyszínre, mely bravúrral tudott landolni a Miklós Pál-hegy tetején lévő kilátónál

- írták a bejegyzésben.

A két napos hétvégi edzés, hirtelen felgyorsult és éles helyzetté vált. A légimentés irányítása kérte segítségünket egy sérült személy mentésében, illetve a mentésben résztvevő szervek helyszínre vezetésében. Szerencsére az eset jobban nem is végződhetett volna

- közölte az eset kapcsán a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat Alapítvány hétfői Facebook-posztjában.