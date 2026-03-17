Holttestet találtak Salgótarjánban, különös kérdésre keresik a nyomozók a választ
Titokzatos haláleset miatt nyomoz a Salgótarjáni Rendőrkapitányság, miután 2026. március 12-én egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak a város baglyasaljai részén – számolt be róla kedden a nool.hu.
A hatóságok egyelőre nem tudták azonosítani az elhunytat, ezért a lakosság segítségét kérik: A police.hu adatai szerint a férfi 176–180 centiméter magas, vékony testalkatú volt, és több réteg ruhát viselt megtalálásakor, ami különösen szokatlan körülménynek számít.
A férfi nem csak nadrágból viselt kettőt, hanem pólóból is, két sötétkéket, illetve három pulóvert, egy kéket, egy szürke-pirosat és egy barnát, valamint egy kék kockás kabátot eurostyle felirattal
- írták.
A holttestet egy Kakukk József úti magáningatlanban találták meg. A rendőrség feltételezi, hogy az oda bejelentett személy hunyt el, de ezt egyelőre nem sikerült megerősíteni.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok minden beérkező információt ellenőriznek. Arra kérnek mindenkit, aki bármilyen adatot tudhat az elhunytról, hogy jelentkezzen a rendőrségen.
A nyitókép illusztráció: police.hu
