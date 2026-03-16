Sokkoló baleset történt Bugyi határában, egy ház fala is beszakadt – fotóval

A becsapódás után a délegyházi önkéntes tűzoltók azonnal beavatkoztak. A roncsba szorult sofőrt kézi erővel emelték ki, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.

A házban a baleset idején hárman tartózkodtak, de szerencsére senki nem sérült meg. Az ütközés azonban olyan károkat okozott, hogy az otthon átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért a bent élők ideiglenes elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.

Nyitókép: Délegyháza ÖTE

