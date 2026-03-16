Sokkoló baleset történt Bugyi határában, egy ház fala is beszakadt – fotóval

Családi házba csapódott egy személyautó.
2026. március 16., hétfő 15:22
Döbbenetes baleset történt Bugyi határában vasárnap este: egy személygépkocsi családi ház falának ütközött, akkora erővel, hogy az épület fala beszakadt, az ingatlan pedig lakhatatlanná vált. A történtekről hétfőn számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.

Galéria: Családi ház falának ütközött egy személygépkocsi Bugyi határában
Fotó: Délegyháza ÖTE
Családi ház falának ütközött egy személygépkocsi Bugyi határában

A becsapódás után a délegyházi önkéntes tűzoltók azonnal beavatkoztak. A roncsba szorult sofőrt kézi erővel emelték ki, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.

A házban a baleset idején hárman tartózkodtak, de szerencsére senki nem sérült meg. Az ütközés azonban olyan károkat okozott, hogy az otthon átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért a bent élők ideiglenes elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.

Nyitókép: Délegyháza ÖTE
 

