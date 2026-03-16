Sokkoló baleset történt Bugyi határában, egy ház fala is beszakadt – fotóval
Döbbenetes baleset történt Bugyi határában vasárnap este: egy személygépkocsi családi ház falának ütközött, akkora erővel, hogy az épület fala beszakadt, az ingatlan pedig lakhatatlanná vált. A történtekről hétfőn számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán.
A becsapódás után a délegyházi önkéntes tűzoltók azonnal beavatkoztak. A roncsba szorult sofőrt kézi erővel emelték ki, majd áramtalanították és átvizsgálták a járművet. Az autó vezetője súlyos sérüléseket szenvedett.
A házban a baleset idején hárman tartózkodtak, de szerencsére senki nem sérült meg. Az ütközés azonban olyan károkat okozott, hogy az otthon átmenetileg lakhatatlanná vált, ezért a bent élők ideiglenes elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott.
Nyitókép: Délegyháza ÖTE
+Ez is érdekelheti
Nézőpont: a Békemenet nyerte az érdeklődési versenyt a médiában is
Kamerával kukkolta a nőket az M4-es pihenőjének WC-jében - Videó
Drámába fulladt a hétvégi túra – mentőhelikoptert riasztottak a Bakonyban
A nyílt utcán verte össze élettársát egy férfi, a fejét többször megtaposta
Vascsővel verte szét szomszédját egy honti férfi - Fotók
Késsel fenyegette a mentőket egy fertőszentmiklósi férfi
Drámai küzdelem Győrnél, egy idős nő élete volt a tét - Fotó
Rejtélyes holttestet találtak Nyíregyházán - Fotók
Rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy részeg - Videó
Erkélyen surrant be lopni egy férfi, kifelé már a rendőrök várták
Megfojtotta kisgyerekét egy nő Karcagon, miután egész nap alkoholizált
Nagy volt az érdeklődés a Nyitott Parlament program iránt