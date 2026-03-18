Magánéleti okokból lehetett öngyilkos a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltje

Kedden, a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten - tudatta az intézmény hivatalos közleményében.

Értesüléseink szerint

az áldozat magánéleti okokból lett öngyilkos.



A család kiértesítése megtörtént, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.



A nyitókép illusztráció: Shutterstock

