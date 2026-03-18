Dráma Dunaújvárosban, mentőhelikopter landolt a házak között
Magánéleti okokból lehetett öngyilkos a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltje
Kedden, a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten - tudatta az intézmény hivatalos közleményében.
Értesüléseink szerint
az áldozat magánéleti okokból lett öngyilkos.
A család kiértesítése megtörtént, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.
Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.
