Magánéleti okokból lehetett öngyilkos a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj honvédtisztjelöltje

A fiatal mindössze 21 éves volt.
2026. március 18., szerda 10:52
Kedden, a délutáni órákban tragikus hirtelenséggel elhunyt a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj harmadéves honvédtisztjelöltje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campuson, Budapesten - tudatta az intézmény hivatalos közleményében.

Értesüléseink szerint 

az áldozat magánéleti okokból lett öngyilkos.


A család kiértesítése megtörtént, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki a hozzátartozóknak.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

Ha öngyilkossági krízisben van, öngyilkossági gondolatok foglalkoztatják, akkor a nap 24 órájában az ország egész területéről (mobilról és vezetékes telefonról) ingyenesen hívhatja a 116-123 lelki elsősegély szolgálatot.

 

 

