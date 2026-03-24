Fogságba esett egy 1 éves gyerek Nyíregyházán, szirénázva rohantak érte

A szó szoros értelmében szorult helyzetbe került nemrég egy nyíregyházi kisfiú – számolt be humoros hangvételű bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden.

A tizennégy hónapos gyereket saját otthonában érte a furcsa baleset. A konyhában húzódó fűtéscsövet vizsgálgatta közelről, majd a fal és a vezeték közötti lyukba bedugta a lábát. Visszafelé azonban már nem ment ennyire simán a mozdulat, és a végtagja nem jött ki a résből.



Apja azonnal megpróbált segíteni a kicsin, óvatosan igyekezett kihúzni a lábát, de nem járt sikerrel, így nem maradt más választása, mint szakembereket hívni.

A városi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek. Egy rövid terepszemle után elfordították a csőtartó bilincset, ezzel kiszabadítva a kisfiút. A gyerek karcolások nélkül megúszta a kalandot, de a biztonság kedvéért további vizsgálatokra kórházba szállították.