2026. március 24. kedd, Gábor, Karina
16°C Budapest
nyíregyháza
katasztrófavédelem
baleset

Fogságba esett egy 1 éves gyerek Nyíregyházán, szirénázva rohantak érte
Apja sem tudott segíteni a fiún.
2026. március 24., kedd 09:34
Vágólapra másolva!

A szó szoros értelmében szorult helyzetbe került nemrég egy nyíregyházi kisfiú – számolt be humoros hangvételű bejegyzésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden. 

A tizennégy hónapos gyereket saját otthonában érte a furcsa baleset. A konyhában húzódó fűtéscsövet vizsgálgatta közelről, majd a fal és a vezeték közötti lyukba bedugta a lábát. Visszafelé azonban már nem ment ennyire simán a mozdulat, és a végtagja nem jött ki a résből.  


Apja azonnal megpróbált segíteni a kicsin, óvatosan igyekezett kihúzni a lábát, de nem járt sikerrel, így nem maradt más választása, mint szakembereket hívni.

A városi hivatásos tűzoltók perceken belül a helyszínre érkeztek. Egy rövid terepszemle után elfordították a csőtartó bilincset, ezzel kiszabadítva a kisfiút. A gyerek karcolások nélkül megúszta a kalandot, de a biztonság kedvéért további vizsgálatokra kórházba szállították. 

A címlapfotó illusztráció: katasztrófavédelem Facebook-oldala

 

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra