Elképesztő dolgokat találtak egy miskolci lakásban, még egy aknavető is előkerült

A házigazdát most ítélte el a bíróság.
2026. március 26., csütörtök 12:41
Mintha csak egy katonai támaszponton érezte volna magát az a férfi, akinél egy egész fegyverarzenált találtak a hatóságok Miskolcon. 

A Miskolci Törvényszék csütörtöki közleményében olvasható, hogy 2023 júliusát megelőzően a robbanóanyagok szerelmese engedély nélkül tartott otthonában és a műhelyében TNT-t tartalmazó, nem működő, de robbanóképes aknavető- illetve repeszgránátot, valamint légpuskát és különböző töltényeket. 

A férfi nemcsak a fegyverekért, hanem az önkényuralmi jelképekkel ellátott ereklyékért is rajonghatott, ugyanis ilyen zászlókat és második világháborús katonai ruházatot is őrzött, mi több, a nyilvánosság számára közszemlére tett.

Robbanóanyaggal visszaélés, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint önkényuralmi jelkép használata miatt a bíróság most két év börtönre ítélte a vádlottat, de annak végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős.

