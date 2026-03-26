Elképesztő dolgokat találtak egy miskolci lakásban, még egy aknavető is előkerült
Mintha csak egy katonai támaszponton érezte volna magát az a férfi, akinél egy egész fegyverarzenált találtak a hatóságok Miskolcon.
A Miskolci Törvényszék csütörtöki közleményében olvasható, hogy 2023 júliusát megelőzően a robbanóanyagok szerelmese engedély nélkül tartott otthonában és a műhelyében TNT-t tartalmazó, nem működő, de robbanóképes aknavető- illetve repeszgránátot, valamint légpuskát és különböző töltényeket.
A férfi nemcsak a fegyverekért, hanem az önkényuralmi jelképekkel ellátott ereklyékért is rajonghatott, ugyanis ilyen zászlókat és második világháborús katonai ruházatot is őrzött, mi több, a nyilvánosság számára közszemlére tett.
Robbanóanyaggal visszaélés, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés, valamint önkényuralmi jelkép használata miatt a bíróság most két év börtönre ítélte a vádlottat, de annak végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet nem jogerős.
A nyitókép illusztráció: MTI/Lakatos Péter
