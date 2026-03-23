Dráma Szécsényben, mentőhelikopter landolt a belvárosban

Mentőhelikopter szállt le Szécsényben hétfő délután, miután egy ember kizuhant egy emeletes épületből – számolt be róla a nool.hu. A rendőrség is a helyszínre érkezett.

A rendőrség segítségét a mentők kérték Szécsényben egy emeletes ház lépcsőházi ablakából kiesett személy mentéséhez

- közölte a hírportál megkeresésére Buda Gábor, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Egyesek szerint a férfi a harmadik emeletről eshetett ki, ám ezt hivatalosan nem erősítették meg.