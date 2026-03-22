Cetlire írt telefonszámot hagytak egy meghúzott autón Szolnokon, a telefont nem a tettes vette fel
Szolnok szívében, a Madách utcában hagyta autóját egy férfi, nem is sejtve, hogy a békés parkolás rémálommá válik - derült ki a SZOLJON vasárnapi beszámolójából.
Egy szélvédőn hagyott cetli reményt nyújtott számára, ám a papírra vetett telefonszám végül egészen Sopronig vezetett – egy olyan emberhez, akinek semmi köze az esethez.
Így járjon el, ha nem tudja, ki húzta meg az autóját
Csabai Nikoletta biztosítási szakértő a lapnak elmondta, egyszerűbb a kártérítés, ha a vétkes hagyott bármilyen elérhetőséget az autónkon. Ilyenkor a kapcsolatfelvételt követően fontos, hogy kitöltsük a kék-sárga baleseti bejelentőt, majd ezt követően a biztosító intézi a kárt. Ismeretlen károkozó esetén, illetve ha CASCO biztosításunk sincs, jóval nehezebb a kár megtérítése, ilyenkor ugyanis nincs kitől behajtani a kártérítést.
A szolnoki szakértő azt tanácsolja ismeretlen tettes vagy téves elérhetőség esetén, hogy
- készítsünk fotókat a sérülésekről, több szögből is;
- értesítsük a rendőrséget;
- keressünk szemtanúkat és kamerákat a környéken, amelyek segíthetnek a tettes felderítésében;
- és a biztosító irányába is jelezzük a károkat.
Amennyiben nem ismert a tettes, de rendelkezünk CASCO biztosítással, úgy az ügyintézés nagyjából 1-3 hetet vehet igénybe, míg ismert károkozó esetén 2-6 héten belül fizet általánosságban a biztosító.
Nikoletta hangsúlyozta: a rendőrségi- és a biztosítási ügyintézés párhuzamosan is futhat.
Nyitókép: Beküldött fotó/SZOLJON
