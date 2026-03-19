A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
Érdekes felfedezésről számolt be csütörtökön a Phys.org: nem a tulajdonságok felsorolása, hanem a történetmesélés kelti fel igazán az érdeklődést az online társkeresésben.
A kutatás szerint azok a profilok, amelyek egyfajta történetet mesélnek el, sokkal nagyobb empátiát és érdeklődést váltanak ki.
Lenyűgöznek minket a történetek, mégis úgy írjuk a randevúprofiljainkat, mint a bevásárlólistákat
- állítja Gurit Birnbaum, a tanulmány szerzője.
A kutatók három kísérletben, közel 600 résztvevő bevonásával vizsgálták a jelenséget. Minden esetben ugyanazokat az információkat adták meg, egyszer száraz felsorolásként, máskor történetbe ágyazva. Az eredmény egyértelmű volt: a narratív formában bemutatott profilok erősebb érzelmi kapcsolatot váltottak ki.
Nem a magasság vagy az ambíció az, ami miatt valaki beleszeret, hanem az egész történeted
- hangsúlyozta a szakértő.
A kutatás üzenete egyszerű: ha valaki ki szeretne tűnni a társkereső alkalmazások világában, érdemes nem csak felsorolni a tulajdonságait, hanem megmutatni a mögöttük rejlő történetet is.
+Ez is érdekelheti
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Fogós feladvány: Ön tudja mi ez a lyuk a laptopokon?
Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor
Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart
Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
A Tankcsapda kilenc év után újra a Sportarénában lép fel
Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő
Megrázó titkok a csillogás mögött: megszólalt Britney Spears egykori bizalmasa