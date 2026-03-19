Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
Nem az számít, amit sokan hisznek.
2026. március 19., csütörtök 16:19
Érdekes felfedezésről számolt be csütörtökön a Phys.org: nem a tulajdonságok felsorolása, hanem a történetmesélés kelti fel igazán az érdeklődést az online társkeresésben.

A kutatás szerint azok a profilok, amelyek egyfajta történetet mesélnek el, sokkal nagyobb empátiát és érdeklődést váltanak ki.

Lenyűgöznek minket a történetek, mégis úgy írjuk a randevúprofiljainkat, mint a bevásárlólistákat

-    állítja Gurit Birnbaum, a tanulmány szerzője.

A kutatók három kísérletben, közel 600 résztvevő bevonásával vizsgálták a jelenséget. Minden esetben ugyanazokat az információkat adták meg, egyszer száraz felsorolásként, máskor történetbe ágyazva. Az eredmény egyértelmű volt: a narratív formában bemutatott profilok erősebb érzelmi kapcsolatot váltottak ki.

Nem a magasság vagy az ambíció az, ami miatt valaki beleszeret, hanem az egész történeted

-    hangsúlyozta a szakértő.

A kutatás üzenete egyszerű: ha valaki ki szeretne tűnni a társkereső alkalmazások világában, érdemes nem csak felsorolni a tulajdonságait, hanem megmutatni a mögöttük rejlő történetet is.

